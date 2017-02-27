Evet, Hayata Dönen Nokia 3310 ile 'Yılan' Oynayabileceğiz

Hayatta bazı şeyler geri dönmüyor. Ancak yeni Nokia 3310 sonunda dün resmi olarak geri döndü. Bugüne kadar 126 milyon adet satmayı başaran telefon, yenilenmiş haliyle ilk kez görücüye çıktı.

Nokia 3310 bir dönemin vazgeçilmez telefonuydu. Yeni Nokia 3310'da Snake gibi unutulmaz oyunlarla yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bundan artık eminiz çünkü dün MWC 2017'de tanıtılarak yüzümüzü güldürdü.

Eski modelinden biraz farklı, var olan teknolojiye ayak uydurmayı son derece başarılı bir şekilde başarmış olan bu eski dost, MWC 2017'de tanıtılan Nokia telefonlar arasında yerini aldı.

Nokia 3310'un tek sürprizi bu değildi elbette, Facebook Messenger üzerinden oynanabilen Snake oyunu da cihazda yerini aldı. Snake, yeni Nokia 3310 üzerinde oldukça nostaljik görünümüyle yine yeşil ekran üzerinden oynanıyormuş gibi oynanabiliyor. Messenger üzerindeki oyun kumandası ikonuna tıklayarak sohbet arayüzünü kullanarak "yılanı" canlandırabiliyoruz.

Yeni Nesil Nokia 3310 Teknik Özellikleri

- Boyut: 115.6x51.0x12.8mm - 79.6 gram

- Ekran: 2.4 inç QVGA

- Kamera: 2 MP, LED flaş desteği

- SD Kart Desteği: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- İşletim Sistemi: Nokia Series 30+

- Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV

Efsane Nokia 3310 Resmi Olarak Geri Döndü!