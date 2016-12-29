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Evhacon 2
TamindirMobilOyunlarAksiyonEvhacon 2 - Android Için Aksiyon RPG Oyunu

Evhacon 2

(Android)
Evhacon 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Evhacon 2
Evhacon 2
Evhacon 2
Evhacon 2

Evhacon 2'de canavarlarla savaşıyoruz ve kahramanımızı geliştiriyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Evhacon 2, güzel grafikleri fantastik bir hikayeyle birleştiren bir mobil aksiyon RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir oyun olan Evhacon 2'de fantastik bir maceraya atılıyoruz. Oyunda antik Yunan mitolojisi ile bağlantılı bir hikaye işleniyor. Biz, kahramanımızla canavarlar tarafından istila edilmekte olan bir adaya destek olmak üzere görevlendiriliyoruz. Yanımızdaki askerlerle birlikte adaya ayak basıyoruz ve düşmanlarımızla savaşmaya başlıyoruz. Düşmanları yok ettikçe de seviye atlayıp kahramanımızı geliştirebiliyor, yeni yetenekler kazanmasını sağlayabiliyoruz.

Evhacon 2'de kahramanımız kılıç ve kalkan kullanarak savaşıyor. Düşmanlarla çarpışırken saldırıları önlemek amacıyla kalkanımızı kaldırıp savunma yapmamız gerekiyor. Doğru anda da kılıcımızı savuruyoruz. Bunun yanında oyunda kimi zaman arbaletle canavarları avlayabiliyoruz.

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş olan Evhacon 2 güzel grafikleriyle dikkat çekiyor. 3. şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda birçok mini oyun da bulunmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Retroverso Games
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