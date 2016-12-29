Evhacon 2 eğer fantastik hikayeleri ve kılıç - kalkan savaşlarını seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil aksiyon RPG oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan Evhacon 2'de antik Yunan'a konuk oluyoruz. Mitolojik hikayesiyle dikkat çeken oyunda bütün olayla bir adanın canavarlar tarafından istila edilmesiyle başlıyor. Bu saldırı üzerine bir grup asker adaya gitmek ve canavarları durdurmak üzere görevlendiriliyor. İşte biz de bu askerlere komuta eden bir kahramanın yerine geçiyoruz ve cavanarları yok etmek için mücadele ediyoruz.

Evhacon 2'de düşmanlarımızla savaşırken bir yandan kılıcımızla doğru anda hamle yaparak saldırmamız ve düşmana hasar vermemiz, diğer yandan düşman saldırılarına karşı kalkanımızı kullanarak kendimizi korumamız gerekiyor. Kimi zaman da arbaletimizde canavar avına çıkıyoruz ve nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.

Evhacon 2, 3. şahıs kamera açısıyla oynanan bir aksiyon RPG oyunu. Oyunda görevleri tamamlayarak ve düşmanları yok ederek kahramanınızı geliştirebilmektesiniz. Unreal Engine 4 kullanılarak geliştirilmiş oyunun grafik kalitesi bir hayli yüksek. İndireceğiniz bu ücretsz demo sürüm oyunun belli bir bölümünü oynayarak oyun hakkında fikir sahibi olmanıza imkan tanıyor.