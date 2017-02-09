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Evil Factory
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Evil Factory

(iOS)
Evil Factory İndir Hemen İndir

309 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Evil Factory
Evil Factory
Evil Factory
Evil Factory
Evil Factory

Canavarlara karşı mücadele veriyor ve bulunduğunuz bölgeyi kurtarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Retro grafiklere sahip bir aksiyon-savaş karışımı oyun olarak karşımıza çıkan Evil Factory, tehlikeli görevlerin ve mücadelelerin bolca gerçekleştiği bir oyundur. Oyunda birbirinden güçlü canavarların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda aksiyon dolu sahneler sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak söyleyebileceğim Evil Factory oyunu, nostaljik görünümü ve harika kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda bulunduğunuz bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve birbirinden güçlü canavarlarla savaşıyorsunuz. Kontrolleri son derece kolay olan oyunda kendi taktiğinizi geliştirmeniz de gerekiyor. Canavarların üstesinden gelmek için dikkatli olmalı ve attığınız her adıma dikkat etmelisiniz. Farklı silahlara sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak yeni silahların kilitlerini açabiliyor ve daha güçlü bir hale bürünebiliyorsunuz. 

Farklı silahları kullanabileceğiniz ve bir takım özel güçlerin sahibi olabileceğiniz oyunda aksiyona ve savaşa doyuyorsunuz. Ayrıca oyunda canavarları yenebilmek için çeşitli yerlere bomba koymalı ve onları tuzağa düşürmelisiniz. Bu nedenle oyunda sürekli düşünmeli ve dikkatli davranmalısınız. Oynanışı kolay olan oyunda nostalji duygusunu da yaşıyorsunuz. Evil Factory oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
NEXON M Inc.
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