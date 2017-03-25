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Evleniyorum
TamindirMobilYaşamEvleniyorum - Android Için Evlilik Planları Uygulaması

Evleniyorum

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum

Evleniyorum uygulaması ile evlenmeye hazırlanan çiftler, ihtiyaç duydukları tüm her şeye Android cihazlarından ulaşabiliyorlar.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 48 dakika önce

Evleniyorum uygulaması ile evlenmeye hazırlanan çiftler, ihtiyaç duydukları tüm her şeye Android cihazlarından ulaşabiliyorlar.

Evlilik kararı aldığınızda, bu süreçte sizi bekleyen birçok iş bulunuyor. Eşyalar, salon kiralama, davetliler listesi oluşturma, salon oturma planı yapma gibi zahmetli işler, bu süreçte çiftleri epey yorabiliyor. Öncelikle beyaz eşya, mobilya, kıyafet vb. şeyler için çıkılan alışverişte harcamalarınızı kaydedebileceğiniz bir Harcamalar listesi sunan Evleniyorum uygulamasında, yapmanız gereken işleri listeleyebileceğiniz yapılacaklar listesi de bulunuyor. Çeşitli notlarınızı almanız için not modülü de eklenen uygulamada evlenmenize kalan süreyi de takip edebiliyorsunuz.

Davetlilerin listesini oluşturabileceğiniz ve düğün salonundaki oturma planını ayarlayabileceğiniz uygulamada evlenme teklifi etmek için fikirler sunan bir bölüm de mevcut. Bunun yanında, ilk dansınızda çalacak müziği de Müziklerim bölümünden seçebilirsiniz.

Özellikler:

  • Yapılacaklar listesi,
  • Notlar,
  • Harcamalar listesi,
  • Davetliler listesi,
  • Salon oturma planı,
  • Geri sayım sayacı,
  • Evlilik teklifi bölümü,
  • Müzikler bölümü.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Reset4
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