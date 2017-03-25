Evleniyorum uygulaması ile evlenmeye hazırlanan çiftler, ihtiyaç duydukları tüm her şeye Android cihazlarından ulaşabiliyorlar.

Evlilik kararı aldığınızda, bu süreçte sizi bekleyen birçok iş bulunuyor. Eşyalar, salon kiralama, davetliler listesi oluşturma, salon oturma planı yapma gibi zahmetli işler, bu süreçte çiftleri epey yorabiliyor. Öncelikle beyaz eşya, mobilya, kıyafet vb. şeyler için çıkılan alışverişte harcamalarınızı kaydedebileceğiniz bir Harcamalar listesi sunan Evleniyorum uygulamasında, yapmanız gereken işleri listeleyebileceğiniz yapılacaklar listesi de bulunuyor. Çeşitli notlarınızı almanız için not modülü de eklenen uygulamada evlenmenize kalan süreyi de takip edebiliyorsunuz.

Davetlilerin listesini oluşturabileceğiniz ve düğün salonundaki oturma planını ayarlayabileceğiniz uygulamada evlenme teklifi etmek için fikirler sunan bir bölüm de mevcut. Bunun yanında, ilk dansınızda çalacak müziği de Müziklerim bölümünden seçebilirsiniz.

Özellikler: