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Evleniyorum
TamindirMobilYaşamEvleniyorum - IPhone Ve IPad İçin Evlilik Planları Uygulaması

Evleniyorum

(iOS)
Evleniyorum İndir Hemen İndir

47.8 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum
Evleniyorum

Evlilik kararı alan çiftlerin, evliliğe doğru giden hazırlık sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm araçlar Evleniyorum uygulamasında sunuluyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 17 dakika önce

Evlilik kararı alan çiftlerin, evliliğe doğru giden hazırlık sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm araçlar Evleniyorum uygulamasında sunuluyor.

iOS işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Evleniyorum uygulaması, evlilik kararı almış olan çiftlerin en büyük yardımcıları olabilecek nitelikte diyebilirim. Yapılacaklar listesi oluşturma, not bölümü, harcamaları kaydetme, davetliler listesi oluşturma, salon oturma planını ayarlama, geri sayım sayacı, evlilik teklifi bölümü ve müziklerin yer aldığı bir bölüm sunan uygulamada baştan sonra her şey ince detaylarıyla düşünülmüş.

Alışverişlerinizde ne kadar para harcadığınızı not alabilmeniz için sunulan harcamalar bölümünden, davetlilerin hangi masalarda oturacağına kadar her şeyi organize etmenizde kolaylık sağlayan Evleniyorum uygulaması, evleneceğiniz güne kalan zamanı takip etmeniz için de bir sayaç sunuyor. Müzikler bölümünde sunulan birbirinden hoş müzikler ile düğün gününüzdeki ilk dans müziğini seçebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Evleniyorum uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri
Üretici:
Reset4
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