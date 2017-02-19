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Evraksız '.tr' Uzantılı Alan Adı Fırsatı Geliyor

.com.tr alan adı alma

Halihazırda, ".com.tr", ".org.tr" ve ".net.tr" uzantılı alan adlarını almak için istenilen resmi evrak ibrazı zorunluluğu, yakın zaman sonra ortaya kalkacak. Diğer alan adlarında olduğu gibi önce başvuran, bu alan adlarının sahibi olacak.

Birkaç gün önce İstanbul'da düzenlenen Türkiye DNS Forumu sırasında bir konuşma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, resmi evrak zorunluluğu olan alan adlarına dair açıklamalar yaptı. Şu an için Ticaret Odası, Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi kurumlardan alınan belgeler ile satın alma başvurusu yapılabilen alan adları için yakın zaman sonra bu zorunluluğun kalkacağı söylendi.

Ömer Fatih Sayan”Belgeli olarak tahsis edilen ".com.tr", “.org.tr" ve “.net.tr” uzantılı alan adları belgesiz olarak “ilk gelen alır” prensibiyle tahsis edilecek.” şeklinde konuştu. Sayan, henüz düzenleme aşamasında olan bu kararın ne zaman devreye gireceğine dair ayrıntılı açıklamayı ise yapmadı. Fakat çok da zor olmayan bu düzenlemelerin, yakın zaman sonra faaliyete alınmasının beklendiği de belirtildi.

Alan Adı Satın Almadan Önce Mutlaka Okuyun!

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Yazar: - 19.02.2017

Evraksız '.tr' Uzantılı Alan Adı Fırsatı Geliyor İçin Yorum Yaz

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