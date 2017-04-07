Exploration Pro (Keşif Pro), Minecraft oyununa benzerliğiyle dikkat çeken, hayalinizdeki dünyayı oluşturmanıza izin veren ücretsiz bir Android oyunu. Hem telefon hem de tablette oynayabileceğiniz retro strateji oyununda yapabilecekleriniz hayal gücünüzle sınırlı.

Dünya genelinde popüler olan blok kırma, yerleştirme ve savunma üzerine kurulu strateji oyunu Minecraft'a hem görsel hem de oynanış açısından oldukça benzer bir yapıda Exploration Pro.

Kendi dünyanızı dilediğinizce yaratmanıza izin veren oyunda blokları dizme, kaldırma, başka bir yere taşıma, istediğiniz bir noktaya uçarak veya zıplayarak ulaşma dahil her şeyi gönlünüzce yapabiliyorsunuz. Açık dünya oyunlarından çok daha özgürce hareket edebiliyorsunuz. Sıfırdan kendi dünyanızın temellerini atabildiğiniz gibi önceden oluşturulmuş dünyalar arasından da seçim yapabiliyorsunuz.

Oyunun kontrolleri ise oldukça basit. Sol alta konumlandırılmış yön tuşlarıyla ilerliyor, sağ alttaki ok tuşuyla zıplıyor, Delete ve Add butonlarına dokunarak blok ekleyip kaldırabiliyorsunuz.