Extra Ön Muhasebe Programı, faturalı satış işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan kullanışlı bir modüldür. Kasa hareketlerini izleyebileceğiniz, alacak takibi yapabileceğiniz ve stok hareketlerini kontrol edebileceğiniz program ile işleriniz bir hayli kolaylaşıyor.

Basit, kolay ve hızlı bir satış işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan Extra Ön Muhasebe Programı, müşterilerinizi memnun etmenizi ve hızlı hizmet vermenizi sağlıyor. Faturalı satış ekranına sahip olan program ile faturalarınız otomatik olarak yazdırılır ve yeni satışlara hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Satış raporlarınızı excel ve pdf ortamlarına da aktarmanızı sağlayan Extra Ön Muhasebe Programı, kullanışlı arayüzü ile işlerinizi hafifletiyor. Fatura modülü, ırsaliye modülü, stok modülü, cari modülü ve kasa-banka modülü gibi ihtiyacınız olan tüm modülleri de bünyesinde barındıran Extra Ön Muhasebe Programı tüm işlerinizi halletmenizi de sağlıyor.

Hızlı menü kişiselleştirme ve rapor çıktılarını dizayn etme gibi özelliklere de sahip olan Extra Ön Muhasebe Programı ile kontrol tamamen sizde oluyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Extra Ön Muhasebe Programı, ihtiyacınız olan tüm özellikleri sizlere sunabiliyor. Bu nedenle güçlü bir program olduğunu da söylemeden geçemeyiz.

Extra Ön Muhasebe Programı'nı ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.