Extreme Taxi Sim 2017
Taksi bekleyen insanları süre bitmeden almalısınız.
Extreme Taxi Sim 2017, Android platformunda ücretsiz indirilip oynanabilen yerli yapım taksi simülatör (simülasyon) oyunu olarak yerini alıyor. Orta kalitede görseller sunan oyunda her taksi şoförü gibi bizi çağıran insanları mümkün olduğunca hızlı alıp istedikleri yere ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bir taksi olarak asla göremeyeceğimiz egzotik arabalarla taksicilik yapıyoruz oyunda. Garajdan alabildiğimiz 9 taksi var ancak başlangıçta hepsini kullanamıyoruz. Verilen süre içerisinde bizi bekleyen müşterilerimizi taksimize alıp ulaştırmayı başarırsak para kazanıyoruz. Tüm kazancımızı taksimizi yenilemek için harcıyoruz.
Farklı kamera açıları sunan oyunda taksimizi farklı şekillerde kontrol edebiliyoruz. Cihazımızı sağa sola eğerek, ekranın köşe noktalarına yerleştirilmiş sanal butonları kullanarak aracımızı kullanıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Demir Software
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