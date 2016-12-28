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EyeQue ile Göz Sağlığınızı Kendiniz Takip Edin

EyeQue

Durmaksızın gelişen ve yenilenen sağlık teknolojisi sektörünün son mahsulü EyeQue, göz sağlığını kişisel olarak takip etmeye olanak sağlayan mobil uygulama ve araç setinden oluşuyor. Kasım ayında başlattığı Kickstarter kampanyası ile gündeme gelen EyeQue, kendi alanında özgün bir girişim olarak dikkat çekiyor.

Sağlık teknolojileri alanına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen EyeQue’nun kullanımı oldukça basit. Firmadan edindiğimiz aparatı telefonumuzun ekranına sabitledikten sonra, mobil uygulamayı açıp uygulamanın verdiği talimatlar doğrultusunda göz testlerini kendimize uygulayabiliyoruz. Sağlık teknolojisi sektöründe son derece iddialı bir ürün olması muhtemel olan EyeQue 25 dolar fiyat etiketi taşıyor. Kickstarter’da bu güne kadar 71 bin dolar destek elde eden EyeQue’nun yeni yılın ilk ayında kullanıcıları ile buluşması bekleniyor. EyeQue tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

İndir1.49 MB
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Yazar: - 28.12.2016

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