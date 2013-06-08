EZ CD Audio Converter müzik CD'lerinizi kaydedebileceğiniz, ses dosyalarınızda dönüştürme ve meta verilerini düzenleme gibi işlemleri gerçekleştirebileceğiniz, kendi müzik, MP3, veri CD veya DVD'lerinizi oluşturabileceğiniz çok özellikli bir müzik dönüştürücü program.



UTF-8 destekli bu yazılım içerisinde bulunan 3 modül ile ayrı sekmeler altında farklı işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmanızı amaçlayarak üretilmiş.



Audio CD Ripper sahip olduğu yüksek performanslı AccurateCDDA kayıt motoru ile müzik CD'lerinizden kayıt yaparken en iyi sonucu almanızı sağlıyor. İnternet üzerinden bilgileri otomatik olarak alarak meta verilerini dilediğiniz gibi düzenlemenize olanak sağlayan program kopyalama korumalı CD'leri atlatarak onlarıda MP3 formatına çevirmenize olanak sağlıyor.



Audio Converter modülü liste üzerine eklediğiniz klasör ve dosyaları belirlediğiniz format ve seçeneklere göre dönüştürme işlemi gerçekleştirirken size meta verilerini de rahatlıkla düzenleyebileceğiniz bir alan sunuyor. Tüm popüler ses formatlarını destekleyen (MP3, M4A, WMA, AAC, aacPlus, Apple Lossless, FLAC vb.) program sahip olduğunuz tüm ses dosyaları arasında format değiştirme işlemi gerçekleştirebilme özgürlüğünü size basit ve sade bir arayüz ile sunuyor.



CD/DVD Creator bölümü sahip olduğunuz müzik veya veri dosyaları ile CD ve DVD'lerinizi yaratabileceğiniz veya kopyalama işlemi gerçekleştirebileceğiniz kısım olarak karşınıza çıkıyor. UDF/ISO/Joliet desteğ ile disk imajlarını kaydedebilir hazır imajları direk olarak CD veya DVD'lere yazdırabilirsiniz.



EZ CD Audio Converter kısaca müzik CD'lerinizi taşınabilir aygıtlarınıza atmak veya bilgisayarınızda daha küçük boyutta arşivlemek için MP3, WMA vb. diğer ses formatlarına dönüştürebileceğiniz, sahip olduğunuz müzik arşivinizde veya yeni ses dosyalarınızı diğer ses formatlarına kolaylıkla dönüştürebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz, ayrıca ister müzik ister MP3 isterseniz veri diskleri yaratıp imaj dosyaları oluşlturup yazabileceğiniz çok fonksiyonlu profesyonel bir yazılım.