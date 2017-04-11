Ezan Sesi, telefonunuzdaki bildirim ve arayan sesini değiştirebilmenize olanak sağlayan bir uygulamadır. Uygulamada yer alan dini sesleri telefonunuza ayarlayabiliyor ve arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

İslami seslerin ve müziklerin yer aldığı Ezan Sesi uygulaması, dine düşkün kişilerin telefonlarında olması gereken harika bir uygulamadır. İlahi ve ezan sesi dinlemenize olanak sağlayan Ezan Sesi ile aynı zamanda birbirinden farklı sesleri kolayca bildirim sesi yapabiliyor ve arayan kişi sesine atayabiliyorsunuz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulamada onlarca farklı ses yer alıyor. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulama ile özellikle farklı ağızlardan ezan dinleyebiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamalarından da dinlediğiniz sesi anında paylaşabiliyorsunuz.

Ezan Sesi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.