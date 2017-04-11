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Ezan Sesi
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Ezan Sesi

Ezan Sesi İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ezan Sesi
Ezan Sesi
Ezan Sesi

Birbirinden güzel ilahi ve melodileri bildirim sesi yapabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 dakika önce

Ezan Sesi, telefonunuzdaki bildirim ve arayan sesini değiştirebilmenize olanak sağlayan bir uygulamadır. Uygulamada yer alan dini sesleri telefonunuza ayarlayabiliyor ve arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

İslami seslerin ve müziklerin yer aldığı Ezan Sesi uygulaması, dine düşkün kişilerin telefonlarında olması gereken harika bir uygulamadır. İlahi ve ezan sesi dinlemenize olanak sağlayan Ezan Sesi ile aynı zamanda birbirinden farklı sesleri kolayca bildirim sesi yapabiliyor ve arayan kişi sesine atayabiliyorsunuz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulamada onlarca farklı ses yer alıyor. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz uygulama ile özellikle farklı ağızlardan ezan dinleyebiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamalarından da dinlediğiniz sesi anında paylaşabiliyorsunuz.

Ezan Sesi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Wesatroki
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