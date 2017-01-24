F Klavye'nin Şampiyonları Belli Oldu

F klavyenin mucidi İhsan Yener’in anısına bu yıl 12.si düzenlenen Türkiye Klavye Şampiyonası’na 54 farklı şehirdeki 204 okuldan 862 yarışmacı katıldı. Geçen yıl hayatını kaybeden İhsan Yener, 83 kez bu alanda dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Bu Şampiyonlukların birçoğunda da rekor kırıp kendi rekorunu egale etti. İhsan Yener’in anısına yapılan yarışma “Anadil” ve “Çok Dilli” olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Çok Dilli kategorisinde 16 farklı dile yer verildi.

Anadil kategorisinde; 0-12 yaş küçükler grubunda Afyonkarahisar Şehit Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencisi Efe Abdullah Taner bir dakika içinde 71 sözcük, 13-16 yaş öğrenciler grubunda Tekirdağ Şarköy Anadolu Lisesi’nden Mete Özen bir dakikada 87 sözcük, 17-20 yaş gençler grubunda Burdur Ercan Akın Fen Lisesi öğrencisi İlyas Pamukçu dakikada 116 sözcük ve 21-99 yaş deneyimliler grubunda İstanbul Şampiyon Kursları’ndan Celal Aşkın bir dakikada tam 145 sözcüğü hata yapmadan yazarak kendi gruplarında Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

Çok Dilli kategorisinde ise; 0-12 yaş küçükler grubunda Kayseri Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Akmeşe 16 dili yaklaşık 46 sözcük, 13-16 yaş öğrenciler grubunda Kastamonu Bozkurt Ortaokulu öğrencisi Emre Sefa Sarıçam 15 dili ortalama 55 sözcük, 17-20 yaş gençler grubunda Afyonkarahisar Ali Çağlar Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Taşkale 15 dili yaklışık 72 sözcük ve 21-99 yaş deneyimliler grubunda İstanbul Şampiyon Kursları’ndan Celal Aşkın 16 dili ortalama 93 sözcüğü hata yapmaksızın yazarak gruplarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. İstanbul Şampiyon Kursları’ndan Celal Aşkın hem “Anadil” hem de “Çok Dilli” kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl Dünya İnternet Klavye Şampiyonası da 17 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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