FaceApp(Android)
Tek dokunuşla yüzünüzü şekilden şekile sokun.
FaceApp, sosyal medyayı kasıp kavuran yüz değiştirme uygulaması. Android platformunda karşılaştığım en başarılı yüz uygulaması diyebilirim. Uygulamanın geliştiricisine göre yapay zeka kullanarak yüzün formunu değiştiren uygulamada selfie fotoğraflarda çirkin çıkma şansınız hiç yok.
Selfie fotoğraf çekmeden edemiyor, eğlenceli de bir kişilikseniz FaceApp uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Fotoğraflarda gülemeyen kişiler için gülümseme, yaşlı olduğunda nasıl görüneceğini merak edenler için yaşlanma efekti hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. Dahası bu efektlerin tümünü tek dokunuşla kolayca ve de hızlıca yapabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Wireless Lab
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