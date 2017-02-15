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FaceApp
TamindirMobilEğlenceFaceApp - Android İçin Yüz Değiştirme Uygulaması

FaceApp

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
FaceApp
FaceApp
FaceApp
FaceApp
FaceApp

Tek dokunuşla yüzünüzü şekilden şekile sokun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

FaceApp, sosyal medyayı kasıp kavuran yüz değiştirme uygulaması. Android platformunda karşılaştığım en başarılı yüz uygulaması diyebilirim. Uygulamanın geliştiricisine göre yapay zeka kullanarak yüzün formunu değiştiren uygulamada selfie fotoğraflarda çirkin çıkma şansınız hiç yok.

Selfie fotoğraf çekmeden edemiyor, eğlenceli de bir kişilikseniz FaceApp uygulamasını kesinlikle denemelisiniz. Fotoğraflarda gülemeyen kişiler için gülümseme, yaşlı olduğunda nasıl görüneceğini merak edenler için yaşlanma efekti hatta cinsiyet değiştirme dahi uygulamada mevcut. Dahası bu efektlerin tümünü tek dokunuşla kolayca ve de hızlıca yapabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Wireless Lab
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