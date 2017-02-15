FaceApp(iOS)
Yapay zeka kullanarak yüzü değiştiren etkileyici bir uygulama.
FaceApp, sosyal medyada popüler olan fotoğraf uygulamalarından biri. Adından da tahmin edeceğiniz üzere yüz değiştirme uygulaması ancak benzerlerinden çok daha etkili sonuçlar veriyor. Üstelik değişiklikleri tek dokunuşla uygulayabiliyorsunuz.
iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz yüz değiştirme uygulamalarından biri olan FaceApp’i farklı kılan nokta; yüz formunu değiştirirken yapay zeka kullanması. Bu sayede az önce de söylediğim gibi diğer uygulamalara nazaran daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. FaceApp ile yüzünüze yapamayacağınız şey yok. Fotoğraflarda gülmeyi beceremiyorsanız gülümseme ekleyebilir, daha genç veya daha yaşlı halinizi merak ediyorsanız tek dokunuşla görebilir, cinsiyet değiştirme ile kız/erkek olsaydınız nasıl görünürdünüz? sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Wireless Lab
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