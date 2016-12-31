Her gün çeşitli uygulamalar kullanıyoruz ve bu uygulamalara ciddi derecede zaman ayırıyoruz. Bu noktada elbette en çok vakit geçirdiğimiz uygulamalar arasında sosyal medya platformları yer alıyor. Her zaman olduğu gibi Nielsen, geçtiğimiz günlerde 2016 yılının en popüler uygulamalarını açıkladı. Açıklanan raporda Facebook, 2016'nın en popüler uygulaması oldu.

Nielsen'ın açıkladığı istatistiklere göre, Facebook mobil uygulaması her ay 146 milyon tekil kullanıcıyı misafir ediyor. Geçen yıl ile kıyaslandığında uygulamanın tekil ziyaretçi sayısında yüzde 14 oranında bir artış sağlanmış. İkinci sırada yer alan Facebook Messenger ise ayda yaklaşık 129 milyon tekil kullanıcıyı barındırıyor ve geçen yıla göre yüzde 28 büyüdü.

En iyi 10 uygulama arasında gösterilen bir diğer sosyal medya platformu ise Facebook'un sahip olduğu Instagram oldu. Instagram bu yıl bünyesine Snapchat'in çekirdek özelliklerini dahil etti ve kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşandı.

İlk 10'da listelenen ilginç uygulamalardan bir diğeri ise Apple Music oldu. 68 milyon ortalama tekil kullanıcısıyla dikkat çeken uygulama, giderek kendini geliştiriyor. Spotify ise daha geniş bir kullanıcı tabanına sahip olmasına rağmen listede yer almadı.

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