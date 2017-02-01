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Facebook, Apple TV İçin Video Uygulaması Geliştiriyor

Facebook, Apple TV Video Uygulaması

Facebook üzerinde video oynatmak yeni bir işlev ya da özellik değil, ancak bugünlerde Facebook'un video sektörüne daha fazla girmek istediği ve YouTube ile yarışacak yeni çözümler üreteceği konuşuluyor. Henüz ortada çalışma göremedik, ancak yeni bir raporda bunun olabileceği ve Apple TV üzerinde çalışabileceği iddia ediliyor. 

Wall Street Journal'ın yayınladığı bir raporda, Facebook'un Apple TV'ye özel bir video uygulaması geliştirdiği görülüyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcıların Facebook videolarını daha kolay bulması ve Facebook'un şirketlere reklam alanı satabileceği bir platform oluşturması hedefleniyor. 

Yayın kaynakları, bunun yüzde 100 bir video uygulaması olacağını ve video olmayan (belki fotoğrafta olabilir) içeriğe erişimin mümkün olmayacağını söylüyor. Raporda, tam olarak ne zaman yeni uygulamanın geleceği belirtilmezken, projenin başlaması durumunda rekabetin üstesinden nasıl geleceğini hala merak konusu.

Facebook, geçmişte çeşitli bağımsız uygulamalarla ilgilenmişti. Bazıları başarılı oldu ama birçoğu kepenkleri indirdi. Bu nedenle Facebook'un Apple TV'ye özel uygulamasının ne kadar başarılı olacağını gerçekten çok merak ediyoruz.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Yazar: - 01.02.2017

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