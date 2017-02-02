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Facebook Arkadaşının Kredi Notunu Söyle, Seninkini Belirleyelim

facebook kredi notu belirliyor

ABD’nin 7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize ambargosunun uygulama sürecinde ses getiren bir başka konu da havaalanlarında mültecilere uygulanan sosyal medya kontrolüydü. Özellikle Dünya çapında 1.7 milyar kullanıcısı olan Facebook’un aboneleri hakkındaki bilgileri ne kadar koruduğu büyük bir soru işareti. Sosyal medya devi, sınır geçişlerinde oynadığı rolden sonra şimdi de kredi notları belirlemedeki etkisiyle gündemde.

Habertürk'ün haberine göre, kredi notunuz belirlenirken Facebook arkadaşlarınızın kredi seviyesi büyük rol oynuyor. Kredi vermeden önce Facebook hesaplarınızda ekli kişilerin kredi geçmişlerini inceleyen finans çevreleri, hakkınızda yargıya sosyal medya hesabınız aracılığıyla varıyor.

50 beğeninize göre sizi yakınen tanımayı başaran Facebook algoritması, hakkınızda ciddi bilgiyi depolayabiliyor. Yazılım 300 beğeniden sonra sizi bir kalıba sokup, geleceğinize dair tahmin üretebiliyor. Bu tahminleri kullanan bir çok farklı alanın arasına, görünen o ki finans sektörü de eklendi. Sosyal medyada çizdiğiniz hesap ve karakter analizinizle, alabileceğiniz riskleri hesaplayan finans şirketleri, notunuzu sadece size değil çevrenize göre de şekillendiriyor.

facebooklike

Durum sadece alım satım ya da finansla da sınırlı kalmıyor. Sigorta şirketleri de risk primlerini sosyal medya profilleriniz üzerinden hesaplıyor. Eğer oldukça alkollü gece hayatına ya da geniş bir yemek zevkine sahipseniz ve bunu hesaplarınızda sık sık paylaşıyorsanız, sağlık ve trafik sigorta primlerinizi etkiliyor olabilirsiniz.

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Yazar: - 02.02.2017

Facebook Arkadaşının Kredi Notunu Söyle, Seninkini Belirleyelim İçin Yorum Yaz

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