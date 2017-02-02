Facebook Arkadaşlık Gününü Kullanıcılarına Özel Video ile Kutluyor

Facebook ekibi son yıllarda belirli günler için kullanıcılarına özel olarak hazırladığı videoları çeşitlendirmeye ediyor. Bugün ise çoğu kullanıcı Facebook ekibi tarafından hazırlanan “Arkadaşlık Günü” videosu ile güne uyandı. Facebook’un patronu Mark Zuckerberg tarafından 2015 yılında başlatılan Arkadaşlık Günü videoları, Facebook’un kuruluş yıldönümü olan 4 Şubat günleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Son zamanlarda Facebook kişiye özel videolarını epeyce çeşitlendirmiş gibi görünüyor. Genellikle Facebook’ta arkadaş olunan tarihlerin yıldönümlerinde söz konusu iki arkadaşın fotoğraflarından ve etkinliklerinden oluşan videoları sıklıkla görür olduk. Yine bunun gibi bu sabah ise bir başka özel gün olduğunu çoğumuz fark etti. Facebook’un kuruluş yıldönümü olan 4 Şubat günleri, 2015 yılından bu yana “Arkadaşlık Günü” olarak atfediliyor. Facebook ekibi tarafından ilan edilen bu yapay özel gün adına, Facebook; kullanıcıların arkadaşları ile birlikte olduğu birçok fotoğrafı kullanarak kişiye özel bir video hazırlayıp kullanıcılarına sundu. “Bizi biz yapan arkadaşlarımızdır. İşte bu yüzden arkadaşlıkları kutlamak için sana bu videoyu hazırladık. Facebook ekibi olarak, videodan keyif alacağını umarız.” sloganı ile sunulan videoda fotoğraflardan oluşturulan bir insan silüeti dans ederek geçmiş fotoğrafları gösteriyor. Videoda gösterilen fotoğraflar ile genellikle arkadaşlarınızın sizi etiketlediği veya sizin arkadaşlarınızı etiketlediğiniz fotoğraflardan seçilmiş.

Aslında 4 Şubat olan Facebook’un kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan Arkadaşlık Günü videoları bu yıl iki gün erken paylaşılmaya başlandı. Bunun sebebi ise 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan Super Bowl etkinliğinin gölgesinde kalmak istenmemiş olması. Şayet hala sizin için hazırlanan Arkadaşlık Günü videosunu görmediyseniz buradan videonuza erişebilirsiniz. Arkadaşlık gününüz kutlu olsun.

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