Facebook Bir Hacker Tarafından Tehdit Edildi

Belçikada yaşayan "beyaz şapkalı" bir hacker, yayınladığı bir mesajla Facebook'ta kayıtlı telefon numaralarıyla alakalı güvenlik açığının, derhal düzeltilmemesi halinde bu açığı herkesle paylaşcağını duyurdu.

Beyaz şapkalı olarak tabir edilen hackerlar, zararlı saldırılar yapmak yerine önemli kurum ve kuruluşların açıklarını raporlayarak, bunları kullanan insanlara zarar gelmesini engellemek için çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi olan, 21 yaşındaki Belçikalı Inti De Ceukelaire takma isimli hacker, 2013 yılından bu yana Facebook ile ortaklaşa çalışarak, sistemin açıklarını da arıyordu.

Bugüne kadar farklı platformların 136 farklı hatasını keşfeden HackerOne isimli platformun bünyesinde çalışmalarına devam eden hacker, bulduğu açık ile birlikte kişisel Facebook hesaplarında kayıtlı olan telefon numaralarına 35-40 dakika içerisinde ulaşabildiğini söyledi. Bunu kanıtlamak için Belçika'nın ünlü isimlerinin telefon numaralarına bu yöntemle ulaşan hacker, bu sorunu Facebook'a ilettiğini; ancak şirketin bunun çok büyük bir sorun olmadığını düşündüğünü ifade etti.

2013 yılından bu yana yaptığı raporlarla Facebook'tan 15.000 dolarlık ödül kazanmayı başaran Belçikalı hacker, önemsenmeyen bu açığın 12 Şubat tarihinde kadar kapatılmaması durumunda, kişisel blog adresi üzerinden bunun nasıl kullanılabileceğini anlatacağını da sözlerine ekledi. Bir şekilde Facebook'u tehdit eden Inti De Ceukelaire'in söylediğinin doğru olup olmadığını zaman gösterecek.

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