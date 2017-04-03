Facebook Canlı Yayınında Yaşanan Tecavüz Olayının Perde Arkası

22 Mart tarihinde Tamindir.com sayfalarında da gündeme oturan ve Facebook sayfalarından canlı yayınlanan tecavüz haberiyle ilgili olarak şüphelilerinden biri gözaltına alındı, diğerleri de aranıyor.

Chicago'da cereyan eden olayda, 15 yaşında bir genç kızın bir grup adam tarafından cinsel tacize uğrayıp, tecavüz edilmesi canlı yayında da Facebook üzerinden yayınlanmıştı. Facebook Live üzerinden naklen yayınlanan bu durumu, 40 kadar kişinin izleyerek ve hiçbir tepkide bulunmamış olması da polisi dehşete düşürmüştü.

Chicago polisi bu olayla ilgili derinleştirdiği soruşturmasında 14 yaşında bir erkek çocuğunu dün gözaltına aldığını açıkladı. CPD (Şikago Police Departmanı) bu gözaltı esnasında bir başka şüphelinin daha gözaltına alınmak üzere olduğunu açıkladı.

Canlı yayın travması devam ediyor

Tecavüze uğrayan kurbanın videonun canlı olarak izlenmesinden bu yana sosyal medyada hala ve sürekli olarak siber zorbalığa maruz kaldığının da altını çizen CPD, sosyal medyanın mağdura acımasız davranmaya devam ettiğinin altını çizdi. Chicago polisi, 1.8 milyar kişinin kullandığı sosyal medyan etkili kullanılabilseydi, bu durumun hemen önlenebileceğini savunuyordu. Facebook üzerinden böyle bir suçun canlı olarak yayınlanıyor olması, son derece ruhsuz ve tepkisiz bir kitlenin, sosyal medyada bu tip olaylara karşı "kılını bile kıpırdatmadığının" bir ispatı olarak değerlendiriliyordu.

Ancak bırakın suçu önlemeye çalışmayı, kurbana sosyal medyada hakaretler ve siber taciz artarak devam ediyor. Polis, tüm davanın daha da derinleştirilerek devam edeceğini söylüyor.

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