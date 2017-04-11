Facebook, Gazetecilere Facebook'u Kullanmayı Öğretecek

Facebook, gazetecilere Facebook’u nasıl kullanacaklarını öğretmek için kolları sıvadı. Küresel gazetecilikte lider olan Poynter Enstitüsü ile iş birliği içerisinde, üç kurluk bir müfredat oluşturan sosyal medya devi, Facebook ve Instagram’ın da haberleri toplamak ve paylaşmak için nasıl kullanılacağını öğretecek.

Gazeteciler için yüksek kaliteli ve zamanında eğitim ve öğretim fırsatları sunmayı taahhüt ettiklerini açıklayan Facebook temsilcileri, müfredattaki derslerin yeni ürünler, özellikler, vaka analizi ve öğrenimlerini yansıtacak şekilde düzenli olarak güncelleneceğini duyurdu.

Günümüz insanlarının kendilerini ilgilendiren bir çok haberi sosyal medya uygulamalarından aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu stratejinin başta yanlış haberlerden kaçınmak adına, gerekli bir adım olduğunu sanıyorum reddedemeyiz. Habercilerin bu ağları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri için uygulanacak eğitimlerin, haberciliği nasıl değiştireceği merak konusu. Teknolojinin tüm klasik meslekleri güncelleştirirken, gazeteciliği de es geçemeyeceğini hesaba katan Facebook, çağın gerektirdiklerini revize etmekte adeta ustalaşıyor. Üstelik eğitimler bedava!

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