Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

Facebook test etmeye başladığı yeni güncellemesiyle, kullanıcılarına GIF’li yorum yapma özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Hepimizin aşina olduğu hareket eden resimler, Graphics Interchange Format (GIF) yani ‘Grafik Değiştirme Biçimi’, tıpkı Facebook Messenger’da kullanıldığı gibi, 'Ana Sayfada akan haberlere' yapılan yorumlarda kullanılmaya başlanacak. Kullanıcıları talepleri üzerine geliştirilecek güncelleme, daha önce Facebook tarafından "fazla dikkat dağıtıcı" olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. "Otomatik oynat" videolarından daha fazla dikkat dağıtmayacağı kesin olan bu yeni özellik, şimdilik sadece küçük bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor.

Yeni uygulamanın, Giphy ve Tenor gibi kaynaklardan GIF aratma özelliğini de sunacağı gelen haberler arasında. Bunun şimdilik test aşamasında olduğunu vurgulayan Mark Zuckerberg, "Herkes iyi bir GIF'i sever ve insanların yorumlarında bunları kullanmasını isteyeceğini biliyoruz.” şeklinde konuştu. Böylelikle, sosyal medyanın popüler hareketli grafiklerine sık sık rastlayacağımız da kesinleşmiş oldu.

Bazen duyguları belirtmenin en kolay ve eğlenceli yolu olan GIF’leri, sizler de yorumlarınızda kullanmayı dört gözle bekliyor musunuz?

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