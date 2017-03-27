?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaFacebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

facebook gifli yorum özelliği

Facebook test etmeye başladığı yeni güncellemesiyle, kullanıcılarına GIF’li yorum yapma özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Hepimizin aşina olduğu hareket eden resimler, Graphics Interchange Format (GIF) yani ‘Grafik Değiştirme Biçimi’, tıpkı Facebook Messenger’da kullanıldığı gibi, 'Ana Sayfada akan haberlere' yapılan yorumlarda kullanılmaya başlanacak. Kullanıcıları talepleri üzerine geliştirilecek güncelleme, daha önce Facebook tarafından "fazla dikkat dağıtıcı" olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. "Otomatik oynat" videolarından daha fazla dikkat dağıtmayacağı kesin olan bu yeni özellik, şimdilik sadece küçük bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor.

Yeni uygulamanın, Giphy ve Tenor gibi kaynaklardan GIF aratma özelliğini de sunacağı gelen haberler arasında. Bunun şimdilik test aşamasında olduğunu vurgulayan Mark Zuckerberg, "Herkes iyi bir GIF'i sever ve insanların yorumlarında bunları kullanmasını isteyeceğini biliyoruz.” şeklinde konuştu. Böylelikle, sosyal medyanın popüler hareketli grafiklerine sık sık rastlayacağımız da kesinleşmiş oldu.

Bazen duyguları belirtmenin en kolay ve eğlenceli yolu olan GIF’leri, sizler de yorumlarınızda kullanmayı dört gözle bekliyor musunuz?

İndir6 MB
Giphy Android
Giphy Android Android için GIF Bulma ve Paylaşma Uygulaması

İndir23 MB
Giphy iOS
Giphy iOS iPhone İçin Ücretsiz GIF Bulma ve Paylaşma Uygulaması

Gif Küçültme, Gif Kırpma ve Gif Boyutlandırma Nasıl Yapılır

FBI, Hareketli GIF'i Ölümcül Silah Kategorisine Aldı

Twitter'ın Android Sürümüne GIF Desteği Geldi

Yazar: - 27.03.2017

Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor Mart ayının sonundan başlayarak Facebook Messenger önce Windows Phone 8.1, iOS 6 ve Android 2.2 Froyo işletim sistemlerine destek vermeyecek. Küresel…
HyperX FURY DDR4 Bellekler Yenilendi HyperX FURY DDR4 Bellekler YenilendiKingston Technology Company Inc.’in bir iştiraki olan HyperX, en popüler RAM modülleri olan HyperX FURY DDR4 serisini yenileyerek genişlettiğini… Kıyamet Kasası Dünyayı Kurtarabilir Mi? Kıyamet Kasası Dünyayı Kurtarabilir Mi?Kıyamet Koptuktan Sonra Dünya Nasıl Düzelecek? Bilim kurgu filmlerini bir kenara bırakalım, dünyanın sonunun geleceğine inanmayan neredeyse yok…
Norveç Dünyanın İlk Gemi Tünelini İnşa Edecek Google, Yeni Bir Fotoğraf İşleme Uygulaması Tasarlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ