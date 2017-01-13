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Facebook Gizlice Bir Zihin Okuma Platformu mu Geliştiriyor?

Facebook Gizlice Bir Zihin Okuma Platformu mu Geliştiriyor?

Facebook’un verdiği eleman arama ilanlarında, şirketin bir “bilgisayar ve insan beyni arayüzü geliştirme uzmanı” aradığı ortaya çıktı. Bundan çeşitli varsayımlar çıkarmak elbette mümkün ancak en akla yatkın olanı, Facebook’un yakında zihinlerimizle uğraşıyor olacağı.

Eleman arayan birim, Facebook’un en sivri projelerini geliştiren Building 8 laboratuvarı. Bu birimi Google’ın X Departmanıyla ya da Amazon’un Lab216’sıyla karşılaştırmak mümkün. Buildin 8’in verdiği ilanda "geleceğin iletişim platformunu yaratmak üzere" aranan bu "bilgisayar ve insan beyni arayüzü geliştirme uzmanı" ne iş yapacak çok da açıklanmamış. Üstelik aranan elemanın "sinir sistemi ve beyin ile ilgili araştırmalar" ana bilim dalı olan nörolojiden eğitim derecesi olması da şart koşuluyor. İş tanımı olarak bir şey açıklanmamasına rağmen zihin ile bilgisayar bira araya getirildiğinde Facebook’un zihin okuyabilen bir sistem üzerine çalışıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Facebook CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg’i tanıyanlar aslında kendisinin bir süredir böyle bir hayali olduğunu söylüyorlar.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Yazar: - 13.01.2017

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