Facebook Gizlilik Sayfası Yenilendi!

Günümüzde sosyal medya platformlarında hesap güvenliğinin önemi bilinen bir gerçek. Bu bağlamda çeşitli atılımlar yapan Facebook, üç yıl önce, verileri istenmeyen durumlardan daha iyi korumak için sosyal ağ kullanıcılarını eğitmeye çalışan Privacy Basic'i tanıtmıştı. Şirket bugün itibarıyla mobil uyumlu olan, daha etkileşimli kılavuzlar içeren ve Sıkça Sorulan Sorular bölümü barındıran yenilenmiş sayfasını tanıttı.

Birçok insan bu duyurunun öneminin ne olduğunu merak ediyor. Bunu kısaca özetlemek gerekirse, Facebook, kullanıcıları güvenlikleri üzerine en az iki kez düşünmeye davet ediyor ve böylece insanların ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşmasını hedefliyor.

Facebook'un yeni Privacy Basic sayfası, sosyal ağın gizlilik esasları çerçevesinde ipuçları ve tavsiyeler sunmanın yanında, geçmişte şirkete defalarca sıkıntı yaratan konulara da değiniyor. Yıllardır bu sistemin oturmasını isteyen şirket, sosyal ağ içinde güvenli dolaşımın sağlanması için çaba gösteriyor. Bu anlamda Privacy Basic sayfasının yenilenmesi ve tüm soruların yanıtlanması önemli bir adım olmuş.

Şaşırtıcı olan, sitenin eskiden mobil uyumlu olmamasıydı. Facebook bu sayfayı yeniden tasarladı ve her bilgiye kolayca ulaşabilmenin yolunu açtı. Yeni sayfada istediğiniz her bilgiye kolayca erişebilirsunuz, güncellenmiş gezinti menüsü epey işe yarıyor.

Sayfa aynı zamanda "Profilimin başkasına nasıl gözüktüğünü nasıl anlayabilirim?" gibi sıkça sorulan sorulara da yer veriyor. Bu bağlamda 32 etkileşimli kılavuz, toplamda 44 dile özenle çevrilmiş. Yenilenmiş haliyle Privacy Basic sayfasını bu linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz Facebook'un gizlilik politikalarını nasıl buluyorsunuz? Bu sayfada istediğiniz her bilgiyi buldunuz mu?

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