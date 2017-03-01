Facebook İntihara Meyilli Kullanıcıları Yapay Zeka ile Tespit Edebilecek

Geçtiğimiz günlerde Facebook'ta bir canlı yayın intihar haberi gündeme düşmüştü. Sosyal medya aslında o kadar güllük gülistanlık olmadığı gibi, oldukça "ürkütücü ve karanlık" insan davranışlarıyla bizi karşı karşıya getirebiliyor. Facebook'da bunun farkında.

Bundan dolayı sosyal medya şirketi özellikle intihar gibi kitleleri derinden sarsacak olaylara dur demek adına, yapay zekadan medet umuyor.

Daha önce kişisel hesaplarını sosyal medya üzerinde paylaşarak, patlamaya hazır sorun yumağı şeklinde ortamlarda gezen kullanıcılar için "intihar yardım hattı" hizmetini devreye sokan Facebook, bu sefer yapay zekadan faydalanacak.

Facebook 2011 yılından bu yana 'İntihar Niteliği Taşıyan İçeriği Bildirme' sayfasına sahip. Bu servis ile kullanıcıların gözüne takılan sıkıntılı paylaşımların ihbar edilmesi hedef alınıyordu. Facebook bu girişimini yetersiz bulmuş olacak ki, şimdi yeni uygulamalarla bunalım yaşayan kullanıcılarına yapay zeka ile ulaşmaya çalışacak.

Yapay zeka, intihara meyilli olan mesajları makine öğrenme algoritmasıyla çalışan bir veri tabanında tutacak. "Acı, hayat çok acı, dayanamıyorum artık, her şeyimi kaybettim, hepiniz hoşça kalın" ve benzeri kelime ve tamlamaları geriye dönük olarak kullanıcıların mesajlarında tarayarak bu davranışın ne kadar ciddi olduğunu anlamaya çalışacak olan sistem, kullanıcıyı bu davranışından caydırmak için "sana yardım için sana ulaşmaya çalışıyoruz" tarzında mesajlar gönderecek. Kullanıcıya yardım edebilecek merkezlerin kontaklarını, yakın arkadaşlarını ve çeşitli çözümleri de kullanıcının mesajlarının altına anında getirecek. Bu arada yapay zeka kullanıcının arkadaş listesini de tarayarak çevrim içi olan arkadaşlarına da haber gönderecek.

Facebook bu hizmeti Messenger ve Facebook Live üzerinden verecek.

Bu yöntem intihara meyilli kişiler için caydırıcı olabilecek mi, bunu bize zaman gösterecek. Tabii bir de bu yapay zekanın kaç lisan konuştuğu da son derece önemli.

Ergenlik ve Sosyal Medya Kullanımıyla İlgili Dikkat Çekici Detaylar

Çocuklarınızı Sosyal Medya Üzerinde Korumanın En İyi 6 Yolu

Sosyal Ağlarda Ahlaksızlık ve Adaletsizlik Batağında Boğuluyor muyuz?