Facebook, İntikam Pornosuna Karşı Yeni Bir Teknolojiyle Savaşacak

"İntikam Pornosu" kavramı sosyal medyanın milyarlarca kişiye ulaşmasıyla önüne geçilemez bir hal alıyor. Bu kavram; bir kişi ya da kişilerin izin almadan internete çıplak resmilerini veya videolarını koymak olarak tanımlanıyor. Facebook bundan böyle intikam pornosuna karşı yeni bir önlem aldığını açıkladı.

Elbette bu davranıştan şahısların yanı sıra sosyal medya platformları da çok zarar görüyor. Bu tür resimler ve videolar internette farklı porno sitelerine yerleştiriliyor ve daha da yayılmalarını sağlamak için, sahte Facebook hesapları kullanılıyor, bu hesaplardan arkadaşlara, aileye ve iş arkadaşlarına iletiler gönderiliyor.

Facebook artık intikam pornosuna karşı yeni ve etkili bir önlem aldığını açıkladı. Facebook'un yeni aldığı bu tedbir intikam pornosuna karşı mücadelede fotoğraf eşleştirme teknolojisinden de destek alacak. Yeni yöntem sayesinde dev sosyal platform, intikam pornosunda kullanılan resim ve videoların kullanıcılar ya da kurbanlar tarafından tek tek bulup raporlamalarını beklemek zorunda kalmayacak. Fotoğraf eşleştirme teknolojisiyle bu süreci hızlı ve otomatik bir hale getireceğini açıklayan Facebook, engellenen fotoğrafların da tekrar tekrar paylaşılmasını durduracak.

Facebook, bu sistemi Instagram ve Messenger uygulamaları için de kullanacak. Facebook, bu iş için konuyla ilgili olarak özel eğitilmiş insanlardan oluşan bir ekip de görevlendirecek.

İntikam pornosu içeriği paylaştığı tespit edilen hesaplar da hemen dondurulacaklar. Bu tür bir tacize uğrayan kullanıcılar ilgili görsele giderek, o görüntünün "uygunsuz" bir fotoğraf ya da video bulundurduğunu işaretlemesi yeterli olacak.

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Bu arada sosyal medya üzerinde yapılan araştırmalar, bu platformaları kullanarak intikam pornusu tacizlerini gerçekleştirenlerin yüzde 60’ının erkek, taciz edilenlerin de yüzde 90’ının kadın olduğunu belirtiyor.

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