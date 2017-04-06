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Facebook, İntikam Pornosuna Karşı Yeni Bir Teknolojiyle Savaşacak

Facebook, İntikam Pornosuna Karşı Yeni Bir Teknolojiyle Savaşacak

"İntikam Pornosu" kavramı sosyal medyanın milyarlarca kişiye ulaşmasıyla önüne geçilemez bir hal alıyor. Bu kavram; bir kişi ya da kişilerin izin almadan internete çıplak resmilerini veya videolarını koymak olarak tanımlanıyor. Facebook bundan böyle intikam pornosuna karşı yeni bir önlem aldığını açıkladı.

Elbette bu davranıştan şahısların yanı sıra sosyal medya platformları da çok zarar görüyor. Bu tür resimler ve videolar internette farklı porno sitelerine yerleştiriliyor ve  daha da yayılmalarını sağlamak için, sahte Facebook hesapları kullanılıyor, bu hesaplardan arkadaşlara, aileye ve iş arkadaşlarına iletiler gönderiliyor.

Facebook artık intikam pornosuna karşı yeni ve etkili bir önlem aldığını açıkladı. Facebook'un yeni aldığı bu tedbir intikam pornosuna karşı mücadelede fotoğraf eşleştirme teknolojisinden de destek alacak. Yeni yöntem sayesinde dev sosyal platform, intikam pornosunda kullanılan resim ve videoların kullanıcılar ya da kurbanlar tarafından tek tek bulup raporlamalarını beklemek zorunda kalmayacak. Fotoğraf eşleştirme teknolojisiyle bu süreci hızlı ve otomatik bir hale getireceğini açıklayan Facebook, engellenen fotoğrafların da tekrar tekrar paylaşılmasını durduracak.

Facebook, bu sistemi Instagram ve Messenger uygulamaları için de kullanacak. Facebook, bu iş için konuyla ilgili olarak özel eğitilmiş insanlardan oluşan bir ekip de görevlendirecek. 

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İntikam pornosu içeriği paylaştığı tespit edilen hesaplar da hemen dondurulacaklar. Bu tür bir tacize uğrayan kullanıcılar ilgili görsele giderek, o görüntünün "uygunsuz" bir fotoğraf ya da video bulundurduğunu işaretlemesi yeterli olacak.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Bu arada sosyal medya üzerinde yapılan araştırmalar, bu platformaları kullanarak intikam pornusu tacizlerini gerçekleştirenlerin yüzde 60’ının erkek, taciz edilenlerin de yüzde 90’ının kadın olduğunu belirtiyor.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Yazar: - 06.04.2017

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