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Facebook İtalyanların da Gözüne Batmaya Başladı

Facebook yalan haberler

Daha önce " Almanya, Yayınlanan Her Yalan Haber İçin Facebook’a 500 Bin Euro Ceza Kesecek" haberimizi okumuşsunuzdur. Ancak Facebook artık Avrupa ülkelerinin çoğunda "yalan haber" ve "nefret söylemlerinden" dolayı bir rahatsızlık yaratıyor. Fransa ve Almanya'dan sonra İtalya'da bu konuda dev platformun bir şeyler yapmasının zamanının geldiğini söylüyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, Facebook yalan haberlerden dolayı oluşan nefret söylemlerine karşı bir önlem almazsa, Almanya'daki yaptırımlara İtalya'da da maruz kalabilir.

İtalya parlamentosunun alt kanadı olan temsilciler meclisinin başkanı olan kadın siyasetçi Laura Boldrini, özellikle Facebook üzerinde kadınlara karşı paylaşılan cinsiyetçi nefret söylemlerini arttığından şikayet ediyor. Boldrini, yalan haberlerden destek bulduğunu iddia ettiği bu çeşit söylemler hakkında Facebook yönetiminin bir önlem almasının zamanı geldiğini savunuyor. Geçen sene Kasım ayından bu yana Facebook ile ilgili bu şikayetini mecliste dile getiren siyasetçi, Almanya'nın yaptırımının İtalya'da da uygulanmasını talep etti.

Laura Boldrini

Laura Boldrini şikayetlerinin 2 ayı aşkın bir süredir dikkate alınmadığından da şikayetçi. Facebook ile görüştüğünü de belirten siyasetçi, "En azından bir mektup yazarak görüşlerimi dikkate aldıklarını söyleyebilirlerdi" dedi. Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'e bir mektup yazdığını da söyleyen Boldrini, Facebook yöneticilerinin umarsız davranışlarının bir bedeli olması gerektiğini ifade etti.

İtalya'da siber zorbalığın ve nefret söylemlerinin yalan haberlerle arttığı bir süredir politik gündemi meşgul ediyor. 

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Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek

Almanya, Yayınlanan Her Yalan Haber İçin Facebook’a 500 Bin Euro Ceza Kesecek

The Washington Post ve New York Times Yalan Haber Mağduru Oldu

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Yazar: - 13.02.2017

Facebook İtalyanların da Gözüne Batmaya Başladı İçin Yorum Yaz

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