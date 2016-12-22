Facebook Küresel Devlet Talepleri Raporunu Açıkladı

Facebook, 2016 yılının ilk yarısının verilerini içeren küresel devlet talepleri raporunu yayınladı. Sosyal medya platformunun hizmet verdiği ülkelerdeki yerel yasaların ihlali nedeniyle engellenen içerikleri de kapsayan rapor, devletin her an ensemizde olduğunu kanıtlar nitelikte.

Rapora göre, devletlerin hesap verilerini talep etme istatistikleri, 2015 yılının son yarısına göre yüzde 27 artarak, 46.710'dan 59.229'a yükseldi. Birleşik Devletler'deki kolluk kuvvetleri tarafından alınan veri taleplerinin yaklaşık yüzde 56'sında, kullanıcıları bilgilendirmelerini engelleyen emir bulunuyordu. İçerik kısıtlama taleplerine gelince, yerel yasaların ihlali nedeniyle sınırlandırılan öğelerin sayısı yüzde 83 azalarak, 55.827'den 9.663'e düştü. Bu son rakamlar da 13 Kasım 2015'de Fransa'da yaşanan terör saldırısından sonra yayınlanan bir görüntü nedeniyle oluştu.

Küresel devlet talepleri raporunda ilk kez koruma istekleri verileri de yer aldı. Facebook'un açıkladığı bilgilere göre, resmi ve geçerli yasal işlemler yapılıncaya kadar, bu raporlama döneminde 67.129 hesap için 38.675 adet koruma isteği alındı.

Buna ek olarak, acil durum taleplerini ABD dışındaki ülkeleri de içerecek şekilde genişleten sosyal medya platformu, acil durumlarda (ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi) bazı bilgileri açıklayabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, acil durumun açıklanması için devletlerin kolluk kuvvetlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen şirket, bu raporlama döneminde 4.192 hesap için 3.016 acil talep aldıklarını belirtti.

Facebook, daha önce birçok kez vurgulandığı gibi, kullanıcıların bilgilerini korumak için hükümet taleplerine çok titiz yaklaşıyor. Her talebin yasal yeterliliklerini inceleyen şirket, hangi ülkenin isteğini yapıyor olursa olsun, eksik veya aşırı geniş olan taleplere itiraz ettiğini ifade ediyor. Arka kapılar ardında kişilerin bilgilerine doğrudan erişime izin vermediklerini belirten yetkililer, hükümetlerle de mahremiyetin korunması için görüşeceklerini belirtti.

Bu arada raporda Türkiye yer almadığı için ülke verilerimizi sizlerle paylaşamıyoruz. Umarız kısa zamanda eklenir ve sizlerle paylaşırız.

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