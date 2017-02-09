Facebook Lite 200 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Facebook'un küçük boyutlu ve hızlı uygulaması Facebook Lite hızla büyümesine devam ediyor. Yeni ülkelerde de kullanıma giren uygulama, 200 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu yıl yüzde 50 gelir artışı gösterdi. Düşük özelliklere sahip akıllı telefonlarda kullanılan Facebook Lite, insanların birbiriyle iletişimi kesmemesine yardımcı oluyor.

Haziran 2015 tarihinde yayınlanan Facebook Lite, Mart 2016'ya kadar aylık 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Şimdilerde 200 milyon kullanıcıya ulaşarak bu başarısını ikiye katlayan uygulamanın kapsamı da giderek genişliyor. Şimdilerde İsrail, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'yi de kapsayacak şekilde sınırlı bir alana hizmet eden sosyal ağ, giderek yeni ülkeleri de bünyesine katacak.

Facebook Lite, sosyal ağın kullanıcı başına düşen ortalama gelirini de artırmasını sağladı. Geçtiğimiz dönemde kullanıcı başına 1.10 dolar kazanan Facebook, bu yıl bunu yüzde 28 artırarak 1.41 dolara getirdi. Zayıf bir ağ bağlantınız olsa bile, kullanıcıların kaydolmasına ve Facebook'ta daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyan küçük boyutlu uygulama, diğer uygulamaların para kazanmayı başaramadığı yerlerde bu işlevi ziyadesiyle yerine getirmiş görünüyor.

Dünyadaki internet bağlantısının gelişmesini beklemek yerine uygulamasının Lite sürümünü çıkaran Facebook, bu alanda da başarılı olmuş görünüyor. Peki siz Facebook Lite kullanıyor musunuz?

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