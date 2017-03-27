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Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor

Facebook Messenger Bazı Akıllı Telefonlara Desteğini Durduruyor

Mart ayının sonundan başlayarak Facebook Messenger önce Windows Phone 8.1, iOS 6 ve Android 2.2 Froyo işletim sistemlerine destek vermeyecek.

Küresel olarak dünyadaki Windows Phone işletim sistemleri yüzde 76.3'ü Windows Phone 8.1 kullanıyor, ancak bu oran çok önemli bir kapasiteyi işaret etmiyordu. Bundan böyle hızlı mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger bu işletim sistemi için her hangi bir güncelleme yayınlamayı uygun görmüş olmalı. Facebook Messenger, Windows 7 mobil işletim sistemlerin de üstünü izdi.

Bu işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar artık cihazlarını tamamen yenilemek zorundalar.

Diğer taraftan tıpkı WhatsApp'ın yaptığı gibi, Messenger'da Android 2.2 Froyo içinde artık destek vermeyecek. Uygulamanın destek vermekten vazgeçtiği diğer işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı. Bu işletim sistemlerini kullananlar da telefonlarını yenilemek zorunda kalacaklar.

Mart ayının sonundan başlayarak bu işletim sistemlerini kullananlar cihazlarını yükseltmek zorunda oldukları konusunda Facebook Messenger'dan bir uyarı alacaklar.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Facebook Messenger'a 2 Muhteşem Özellik Ekleniyor
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Yazar: - 27.03.2017

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