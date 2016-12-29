Facebook Messenger Konuşmalarına Arama Özelliği Geldi

Facebook, kullanıcıların bireysel konuşmalarda metin aramaları yapmasına olanak tanıyan Messenger.com güncellemesini yayınladı.

Facebook Messenger Web sürümü artık konuşmalarda arama yapmaya imkan veriyor. Daha önce bu özelliği Facebook'un ana sitesinde kullanabilen kullanıcılar, şimdi ise Messenger.com üzerinden arama yapabilecekler. Bir Facebook sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu özellik birkaç yıl önce herkes tarafından kullanılmaya başlandı. Facebook Web bu özelliği birkaç yıl önce getirdi, şimdi de bağımsız Messenger Web uygulamasına bu özelliği ekledik" ifadelerini kullandı. Sözcü, bu özelliğin Android, iOS ve Windows 10 platformlarına ne zaman geleceğini ise paylaşmadı.

Messenger Web uygulamasında arama özelliği nasıl kullanılır?

Bu özelliği kullanmak için yapabileceğiniz iki yöntem var. Birincisi sol tarafta bulunan kişi listesinin üzerindeki "Messenger'da Ara" bölümü. Buraya herhangi bir kelime yazdığınızda, daha önce konuşmalarınız arasında o kelimeyi geçirdiyseniz aşağıdaki gibi bir sıralı liste göreceksiniz:

İkinci yöntem ise, belirli bir konuşma içerisinde aradığınız terimi bulmak için kullanacağınız yol. Bunun için de sağ üst köşedeki "Konuşmada Ara" butonuna tıklayıp, daha sonra aramak istediğiniz terimi yazmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki örnekte bunu anlatıyor:

Uzun süredir arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir grubunuz varsa, bu özellik sayesinde istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Siz bu özelliği daha önce kullanmış mıydınız?

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