Facebook, Messenger Konuşmalarına Emoji Reaksiyonlarını Ekleyebilir

Facebook bildiğimiz gibi geçtiğimiz aylarda uzun süredir kullanımda olan beğeni butonunu yukarıdaki resimde de görmüş olduğunuz çeşitli emoji reaksiyonları ile değiştirmişti.

Şimdi de aynı emojilerin sadece gönderiler için değil aynı zamanda Facebook Messenger üzerinden yapılan konuşmalar esnasında da kullanılması düşünülüyor. Facebook yetkilileri TechCrunch adlı internet sitesiyle yaptıkları görüşmelerde bu özelliği test ettiklerini belirtmişler.

Ayrıca testler sırasında bu emojilere dislike yani beğenmeme butonu da eklenmiş. Eğer bu emojiler kullanıma girecek olursa Facebook Messenger üzerindeki bir konuşmaya dislike butonu göndererek beğenmediğinizi kısa bir şekilde belirtmeniz mümkün olacak. Buna benzer bir sistemi yani konuşmalarda emoji reaksiyonlarının kullanılmasını Apple'ın iMessage'ında ve Slack'in grup konuşmalarında görmüştük.

Facebook bu yeniliği ufak bir test olarak adlandırıyor ve kısa sürede uygulamaya geçmesi pek mümkün değil gibi görünüyor. Fakat bu özelliğin Facebook Messenger konuşmalarını daha pratik ve eğlenceli hale getireceği şüphesiz.

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