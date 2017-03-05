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Facebook, Messenger Konuşmalarına Emoji Reaksiyonlarını Ekleyebilir

Facebook bildiğimiz gibi geçtiğimiz aylarda uzun süredir kullanımda olan beğeni butonunu yukarıdaki resimde de görmüş olduğunuz çeşitli emoji reaksiyonları ile değiştirmişti.

Şimdi de aynı emojilerin sadece gönderiler için değil aynı zamanda Facebook Messenger üzerinden yapılan konuşmalar esnasında da kullanılması düşünülüyor. Facebook yetkilileri TechCrunch adlı internet sitesiyle yaptıkları görüşmelerde bu özelliği test ettiklerini belirtmişler.

Ayrıca testler sırasında bu emojilere dislike yani beğenmeme butonu da eklenmiş. Eğer bu emojiler kullanıma girecek olursa Facebook Messenger üzerindeki bir konuşmaya dislike butonu göndererek beğenmediğinizi kısa bir şekilde belirtmeniz mümkün olacak. Buna benzer bir sistemi yani konuşmalarda emoji reaksiyonlarının kullanılmasını Apple'ın iMessage'ında ve Slack'in grup konuşmalarında görmüştük. 

Facebook bu yeniliği ufak bir test olarak adlandırıyor ve kısa sürede uygulamaya geçmesi pek mümkün değil gibi görünüyor. Fakat bu özelliğin Facebook Messenger konuşmalarını daha pratik ve eğlenceli hale getireceği şüphesiz.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Yazar: - 05.03.2017

Facebook, Messenger Konuşmalarına Emoji Reaksiyonlarını Ekleyebilir İçin Yorum Yaz

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