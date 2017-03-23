Facebook Messenger'a 2 Muhteşem Özellik Ekleniyor

Sosyal medya devi Facebook, giderek popülaritesini artıran Messenger'a 2 yeni muhteşem özellik ekliyor: Tepkiler ve bireysel mesajlar

Facebook Messenger son zamanların en popüler mesajlaşma uygulaması olma yolunda hızla ilerliyor. Bu bağlamda 2 yeni özelliği daha ekosistemine ekleyen platform, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek "Reactions" yani tepkiler özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Facebook gönderilerinin altında yer alan tepkilerin mesajlaşma uygulamasına geldiği bu özellik, herhangi bir iletiye çeşitli emojilerle cevap verebilmenize olanak tanıyor. Bir yenilik "Mention" yani bireysel cevap verme özelliği ise, grup sohbetlerinde arkadaşlarınıza '@' tagini kullanarak özel mesajlar atmanıza imkan veriyor.

Facebook haber kaynağında yer alan tepkilerde olduğu gibi, hangi mesaja kimlerin emoji bıraktığı görebilir ve aynı şekilde cevap verebilirsiniz. Aynı şekilde mention özelliğinde de kişiye özel bildirimler alabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak Facebook, bu özelliklerin grup sohbetlerinde oldukça işlevsel olacağını açıkladı. Bildiğiniz üzere Whatsapp'da da benzer şekilde diğer arkadaşlarımızı rahatsız etmemek için özel mentionlar atabiliyorduk.

Siz bu yeni özellikleri nasıl buldunuz?

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