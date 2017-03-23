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Facebook Messenger'a 2 Muhteşem Özellik Ekleniyor

Facebook Messenger 2 Yeni Özellik

Sosyal medya devi Facebook, giderek popülaritesini artıran Messenger'a 2 yeni muhteşem özellik ekliyor: Tepkiler ve bireysel mesajlar

Facebook Messenger son zamanların en popüler mesajlaşma uygulaması olma yolunda hızla ilerliyor. Bu bağlamda 2 yeni özelliği daha ekosistemine ekleyen platform, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek "Reactions" yani tepkiler özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Facebook gönderilerinin altında yer alan tepkilerin mesajlaşma uygulamasına geldiği bu özellik, herhangi bir iletiye çeşitli emojilerle cevap verebilmenize olanak tanıyor. Bir yenilik "Mention" yani bireysel cevap verme özelliği ise, grup sohbetlerinde arkadaşlarınıza '@' tagini kullanarak özel mesajlar atmanıza imkan veriyor.

Messenger Tepkiler ve Bireysel Mesajlar

Facebook haber kaynağında yer alan tepkilerde olduğu gibi, hangi mesaja kimlerin emoji bıraktığı görebilir ve aynı şekilde cevap verebilirsiniz. Aynı şekilde mention özelliğinde de kişiye özel bildirimler alabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak Facebook, bu özelliklerin grup sohbetlerinde oldukça işlevsel olacağını açıkladı. Bildiğiniz üzere Whatsapp'da da benzer şekilde diğer arkadaşlarımızı rahatsız etmemek için özel mentionlar atabiliyorduk. 

Messenger Reactions

Siz bu yeni özellikleri nasıl buldunuz?

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Facebook Messenger Konuşmalarına Arama Özelliği Geldi

Dikkat! Facebook Messenger’dan Fidye Yazılım Bulaşabilir

Facebook Messenger'a Reklam Geliyor!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.03.2017

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