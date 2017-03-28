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Facebook Messenger'a 'Canlı Konum' Özelliği Geldi

facebook live location

Facebook, dün yaptığı açıklama ile Facebook Messenger uygulamasına, kullanıcıların konumlarını gerçek zamanlı olarak paylaşabilmelerini sağlayacak Live Location yani canlı konum özelliği getirileceğini duyurdu. Son zamanlarda getirdiği birçok yenilik ile uygulamayı canlı tutan Facebook’un canlı konum özelliği, basit kullanımı ile hem iOS hem de Android işletim sistemli mobil cihazlarda hizmet vermeye başladı.

Facebook Messenger’ın canlı konum özelliği hem grup konuşmalarında hem de bire bir mesajlaşmalarda aktifleştirilebiliyor. Kullanımı ise oldukça basit; canlı konum özelliğinden faydalanmak için öncelikle Facebook Messenger uygulamasının bugünkü güncellemesini indirmeniz gerekiyor. Daha sonra mesaj kutusunun alt kısmından konum simgesini seçtiğinizde Canlı Konumu Başlat yazan mavi çubuğa basıp konumunuzu gerçek zamanlı olarak 60 dakika boyunca paylaşabilirsiniz. İki taraf da dilerse Payaşmayı Durdur butonuna basarak süre dolmadan canlı konum paylaşımını durdurabiliyor.

Canlı konum paylaşımı ile Facebook Messenger uygulamasına kullanışlı bir yenilik daha getirildiği ifade ediliyor. Özellikle buluşmalarda tarafların birbirine olan uzaklığı ve tahmini varış süreleri hakkında fikir sahibi olabilmeleri yeni özelliği ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar ayrıca eskiden olduğu gibi yine durağan konumlarını da paylaşabilecek.

fb canlı konum özelliği

Bugünden itibaren kullanıma uygun olacak olan canlı konum özelliği hakkında güç kullanımı endişeleri de bertaraf edildi. Facebook tarafından yapılan açıklamada canlı konum paylaşımı yapılan 60 dakika içerisinde standart pil kullanımının devamının sağlandığı belirtildi. 

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

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Facebook GIF'li Yorum Özelliği Yolda

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Yazar: - 28.03.2017

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