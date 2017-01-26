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Facebook Messenger'a Reklam Geliyor!

Facebook Messenger Reklamlar

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Facebook, kullanıcıların Messenger sohbet uygulamasına geçmesini sağlamaya çalışıyor. Popüler mesajlaşma uygulamasını kullanmak için ayrı bir uygulama indirmeniz gereken bu sistemden hala istediği verimi alamayan şirket, Facebook'un website versiyonunda bile Messenger arayüzünü kullanmaya başladı. Şimdi ise Facebook Messenger'a sponsorlu bağlantıların, yani reklamların geleceği konuşuluyor.

Facebook'un Messenger uygulamasında çeşitli değişikliklerin olacağını, biraz önce ifade ettiğimiz gibi websitesinde yaptığı bazı yeniliklerden tahmin ediyorduk. Fakat sohbet uygulamasına reklamların geleceğini tahmin etmemiştik. Messenger Blog'da bir bilgilendirme yapan Facebook, şuanda Messenger uygulamasında reklam gösteriminin bir yolunu test ettiklerini açıkladı. Kolay kullanıma alışan kullanıcılar için bu durum pek kabul edilebilir gözükmüyor. 

Facebook'un duyurusunda, "Bu hafta Avustralya ve Tayland'da işletmelerin Messenger ana ekranına reklam yerleştirmesine imkan tanıyan küçük bir test gerçekleştiriyoruz. Messenger'da yaptığınız son görüşmelerin altında bir reklam görebilirsiniz" denildi.

İşin kötü yanı, bu reklamlar kapatılamıyor. Bunun yerine kullanıcılarda reklamları gizleme veya alakalı olduğu düşünülmeyen reklamları gösterme seçeneği bulunuyor. Kullanıcı deneyimi açısından pekte kabul edilebilir bir durum değil.

Facebook bu anlayıştan vazgeçer mi henüz bilmiyoruz, fakat kullanıcılardan gelen şikayetler artış gösterirse alternatif bir yol bulmayı deneyebilir. Siz bu reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

Facebook Messenger Konuşmalarına Arama Özelliği Geldi

Dikkat! Facebook Messenger’dan Fidye Yazılım Bulaşabilir

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Yazar: - 26.01.2017

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