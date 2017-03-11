Facebook, Oculus Rift'e Ses Tanıma Özelliği Ekledi

Facebook bugün yaptığı açıklamayla gerçeklik başlıkları Oculus Rift ve destek verdiği GearVR için ses tanıma özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde artık başlıklarda sesle arama özelliği kullanılabilecek.

Oculus Rift'in resmi blog adresi üzerinde yayınlanan bir yazıyla ortaya çıkan bu özelliğin, henüz beta aşamasında olduğu belirtildi. Şimdilik sadece İngilizce desteği sunacak olan uygulama ile kullanıcıların menüler arasında kolayca gezinebileceği belirtilirken, sesli arama özelliği ile başlıkların kullanımının bir hayli kolaylaşacağının da altı çizildi. Henüz sınırlı sayıda kişinin deneyebildiği bu özelliğin, yakın zaman sonra bütün kullanıcılar için servis edilceği de belirtildi.

Eğer Oculus Rift, sizin verdiğiniz komutu anlamaz ya da ne cevap vereceğini bilemezse, ekranın altında verebileceğiniz komutları listeliyor. Özellik aktif hale getirildiğinde, mağazadan uygulama arama ve kütüphanenizden uygulama açma gibi aslında Oculus Rift kullanıcılarının hayatlarını çok kolaylaştıracak komutlar algılanabiliyor.

Tüm bu güzel taraflarına rağmen ses komutlarının henüz her şeyi kapsamadığı da belirtiliyor. Arkadaş listenize ulaşma, gelen bildirimleri okuma vb. çokça kullanılan menülere henüz erişemeyen ses komutlarının, beta sürecinin ardından daha da kapsamlı hale getirileceği belirtildi.

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