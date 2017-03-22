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'Facebook Ödülleri' Başlıyor!

facebook awards

Facebook, fikirlere ödül vermeye devam ediyor. Bu sene 7.’si düzenlenecek Facebook Awards’ın 4 yeni kategorisi var.

Yarışmanın resmi sitesinde, “Eğer yaptığınız şey, kahkahalar yarattıysa, gözleri yaşarttıysa veya insanlara esin kaynağı olduysa, görmek istiyoruz." sloganı ile duyurulan yarışmanın son katılım tarihi 28 Nisan.

Laugh (Gül)

Facebook bu kategoride onları kahkahalara sürükleyecek çalışmaları değerlendirmek istiyor. Kendi deyimleriyle çok sayıda ‘LOL’ alacak olan çalışma kazanacak.

Cry (Ağla)

Duygusal ve merhamet hissini uyandırcak eserlerin inceleneceği bu kategoride, kullanıcıların hikaye paylaşımı yoluyla Facebook'u en çok düşündürecek işi ödül kazanacak.

Wow (Vay)

Daha önce hiç görmedikleri, hayranlık uyandıracak çalışmaların değerlendirileceği bu alanda, sosyal medya devi deyim yerindeyse ‘vay be’ demek istiyor.

Love (Sevgi)

Marka veya kişilere neredeyse aşık olmamızı sağlayacak, bağlılığı arttıracak çalışmaların değerlendirileceği kategoride, yarışmacılar Facebook jürisinin kalbini kazanmaya çalışacak.

Act (Harekete Geç)

Kullanıcıları uyandırıp harekete geçmelerini sağlayacak çalışmaların, davranış değişikliğine sebep olması, satışları veya ilgili metrikleri arttırması bekleniyor.

Yeni ödülün simgesi olan metalik balon tasarımı, Facebook kalp emojisinin bir soyutlaması. ‘Önemli olan işlerin ardındaki kalbi yansıtmak’ diyen Facebook bu sene, bağımsız marka tasarım ajansı olan Design Bridge ile birlikte çalışıyor. Yarışmaya katılmak için facebookawards.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Yazar: - 22.03.2017

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