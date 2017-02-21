Facebook Otomatik Video Oynatma Kapatma Eklentisi Çıktı!

Hatırlanacağı üzere çok kısa bir süre önce popüler sosyal medya platformu Facebook yeni bir özelliği uygulamaya başlayacağını duyurmuştu. Bir süredir kullanımda olan Facebook otomatik video oynatma özelliği üzerinde küçük bir değişiklik yapılacak ve Facebook üzerindeki videolar artık sesli olarak oynatılacaktı. Bu durum bazı kullanıcıların hoşuna gidecek olsa da bazı kullanıcılar için istenmeyen ve sinir bozucu nitelikte olan durumlar oluşturabilirdi. İşte bu nedenle şimdiden Facebook otomatik video oynatma kapatma çözümleri üretilmeye başlandı. Disable HTML5 Autoplay adı verilen ve Google Chrome ve Opera tarayıcıları için geliştirilen yeni tarayıcı eklentisi bu problemi ortadan kaldıracak.

Disable HTML5 Autoplay temel olarak tarayı sayfaları üzerindeki HTML5 tabanlı video ve ses medyalarının kendiliğinden oynamalarını durduran bir otomatik video oynatma engelleme aracı. Eklentinin güzel yönü ise sadece Facebook ile sınırlı olarak çalışmaması, diğer sitelerde de çalışabilmesi ve kullanıcılara siteleri kara listeye veya güvenilir siteler listesine alabilme imkanı vermesi. Bu sayede hangi sitelerde videoların otomatik oynatılmasına izin vereceğinizi seçebiliyorsunuz.

Disable HTML5 Autoplay, otomatik video oynatma özelliğini iptal etse de kullanıcılar diledikleri videonun üzerine tıklayarak o videoları oynatabiliyorlar. Disable HTML5 Autoplay ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor, ayrıca eklenti Firefox tarayıcısı için de geliştiriliyor. Disable HTML5 Autoplay'in Google Chrome veya Opera sürümlerini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

Kotalılar Dikkat: Facebook Videoları Yakında Sesli ve Otomatik Oynatılacak