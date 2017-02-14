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Facebook, Pop-up Gönderileri Test Ediyor

Facebook Pop-up Gönderiler

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılar için platformu geliştirmeye devam ediyor. Sosyal ağ, bazı arkadaşlarınızın gönderilerini masaüstü tarayıcısında sohbet penceresi gibi görmenizi sağlamak için yeni bir özelliği test etmeye başladı. 

Facebook'un en çok kullanılan işlevlerinden biri arkadaşlarla sohbet etme bölümü. Birden fazla insanla aynı anda sohbet etmeyi sağlayan bu pencereler, yakın zamanda haber kaynağındaki gönderilere de gelebilir. Arkadaşınızdan Facebook gönderinize yorum geldiğinde bir pop-up penceresi şeklinde açılacak olan özellik, pek çok kullanıcının hoşuna gidebilir. Nitekim aynı özelliği yıllardır Gmail'de anlık ileti gönderirken veya e-posta yazarken de kullanıyoruz. 

Açılabilir Facebook gönderileri, yorum yapmanıza izin veren bir metin alanına sahip olacak. Ayrıca, gönderinin tamamını görmek ya da gizlemek için de seçenekler olacak. 

Facebook Pop-up Gönderiler Özelliği

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, "İnsanların, haber kaynağında iken bir ileti dizisinde yer alan konuşmalara katılma isteğini duyduk. Bu nedenle, biri sizin yayınınıza yorum gönderdiğinde bir pencere açan yeni bir özelliği test ediyoruz" dedi. 

Şimdilik, sosyal ağın bu özelliği ne kadar zamandır test ettiği ve ne zaman bütün kullanıcılara açacağı net değil. Eğer bu özellik gelirse birçok reklamverenin de ilgisini çekecektir. 

Peki siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz?

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Yazar: - 14.02.2017

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