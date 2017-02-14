Facebook, Pop-up Gönderileri Test Ediyor

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılar için platformu geliştirmeye devam ediyor. Sosyal ağ, bazı arkadaşlarınızın gönderilerini masaüstü tarayıcısında sohbet penceresi gibi görmenizi sağlamak için yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook'un en çok kullanılan işlevlerinden biri arkadaşlarla sohbet etme bölümü. Birden fazla insanla aynı anda sohbet etmeyi sağlayan bu pencereler, yakın zamanda haber kaynağındaki gönderilere de gelebilir. Arkadaşınızdan Facebook gönderinize yorum geldiğinde bir pop-up penceresi şeklinde açılacak olan özellik, pek çok kullanıcının hoşuna gidebilir. Nitekim aynı özelliği yıllardır Gmail'de anlık ileti gönderirken veya e-posta yazarken de kullanıyoruz.

Açılabilir Facebook gönderileri, yorum yapmanıza izin veren bir metin alanına sahip olacak. Ayrıca, gönderinin tamamını görmek ya da gizlemek için de seçenekler olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, "İnsanların, haber kaynağında iken bir ileti dizisinde yer alan konuşmalara katılma isteğini duyduk. Bu nedenle, biri sizin yayınınıza yorum gönderdiğinde bir pencere açan yeni bir özelliği test ediyoruz" dedi.

Şimdilik, sosyal ağın bu özelliği ne kadar zamandır test ettiği ve ne zaman bütün kullanıcılara açacağı net değil. Eğer bu özellik gelirse birçok reklamverenin de ilgisini çekecektir.

Peki siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz?

Facebook'un Açığını Bulan Türk Tamindir'e Konuştu!

Facebook Sizinle İlgili Topladığı Verilerle Neler Yapabilir, Biliyor musunuz?