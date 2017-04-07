Facebook Sahte ve Yalan Haber Uyarısı Yayınlamaya Başlıyor

Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek üzere önlemler alacağını daha önce duyurmuştu. Facebook, sahte haberin kullanıcıya ulaşmasını engellemek amacıyla platformda, uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmeye yardımcı olacak bir elektronik uyarı penceresi yayınlayacağını bugün açıkladı.

Bu yeni özellik ilk olarak ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Filipinler, Tayvan ve Brezilya'nın bulunduğu 14 ülkede yürürlüğe girecek. Daha sonra küresel olarak bu uygulamanın çapı genişletilecek. Daha önce Facebook, Almanya’da ana sayfasından yalan haberlerin bildirilmesi için 'basit bir uygulama'nın hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri duyurulan uyarı önümüzdeki haftadan itibaren sitede açılır pencere şeklinde belirecek. İsteyen kullanıcılar kılavuz şeklinde hazırlanmış bu uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebilecekler. Facebook yalan haberlerin bildirimi sürecinde, kullanıcıların "basit bir raporlamayla" yalan olduğundan şüphelendikleri haberi işaretlemelerini de sağlayacak. Tüm bu işaretlenen haberler bağımsız bir kontrol mekanizması tarafından takip edilecek.

Mosseri, bu uyarının daha önce ABD başkanlık seçimleri sırasında tartışılan, sosyal ağlar aracılığıyla yayılan sahte haberlerin kullanıcılar üzerindeki yönlendirici etkisine dair tartışmalardan sonra şirketin bu sorunla başa çıkmak üzere başlattığı çabaların bir parçası olduğunu da açıklamasında özenle vurguladı.

Bu arada Facebook yalan haberler yüzünden Almanya Hükümeti ile sorunlu bir sürece de girmişti. Alman Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Thomas Oppermann, meclise verdiği bir demeçte, Facebook’un yalan haberlerinin Avrupa politikalarını etkilediği ve eğer Facebook yönetimi buna bir önlem alamıyorsa, cezai yaptırımlar gerektiğini söylemişti.

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