Facebook Sayesinde Google Chrome Artık Daha Hızlı

Eğer internet tarayıcısı tercihiniz Google Chrome ise, tarayıcınızın bu günkü performansı için Facebook'a teşekkür etmenizde fayda var; çünkü Facebook, Google'a yardım eli uzatarak Chrome tarayıcının daha hızlı internet gezintisi sunmasına katkıda bulunmuş. Google, Google Chrome 54 ile birlikte popüler tarayıcısı üzerinde birkaç önemli değişiklik yapmıştı. Bu değişiklikler temel olarak Google Chrome'un sayfa yükleme yöntemi üzerinde yoğunlaşıyordu. İşte bu değişiklikler Facebook ve Google ortak çalışması sonrası ortaya çıkmış.

Google Chrome üzerinde yapılan değişiklikler tarayıcının önbellekleme sistemini ilgilendiriyor. Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde tarayıcı belli verileri depolayarak bu verileri sayfayı göstermek için kullanıyor. Önbelleğe alınan bu verilerin sayfa yenilendiğinde halen geçerli olup olmadıklarını denetlemek için verilerin tekrar onaylanması gerekiyor. Fakat Google Chrome bu tekrar onaylama işlemini ana kaynakla beraber bütün alt kaynaklara uyguluyordu. Bu da sunucunun ve Google Chrome çalışan bilgisayarın onaylama işlemi için ekstra zaman ve kaynak harcaması anlamına geliyordu. Google Chrome en yoğun tekrar onaylama işlemlerinin yapıldığı taryıcı konumundaydı.

Facebook, Google'ın bu durumdan haberdar olması ve düzeltebilmesi için harekete geçmiş. Özellikle Google Chrome'un mobil versiyonlarında gözle görülür bir fark ortaya çıkıyor. %60 daha az tekrar onaylama talebi gönderilirken sayfalar %28 daha hızlı yüklenebiliyor. Bu durum daha az işlemci kullanımı, daha az veri trrafiği ve daha uzun pil ömrü anlamına da geliyor. Yapılan değişikliklerin öncesi ve sonrası bu videoda gösterilmekte:

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