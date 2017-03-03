Facebook, Şehir Rehberi Özelliğini Devreye Almaya Hazırlanıyor

Son zamanlarda uygulamaya yeni özellikler eklemekle meşgul olan Facebook, iOS tarafında City Guides ya da Şehir Rehberi özelliğini test etmeye başladı. Yeni özelliğin kısa sürede herkes için devreye alınacağı da söylendi.

Yakın zaman önce çevredeki Wi-Fi noktalarını görme, yeni insanlarla tanışma, hava durumunu kontrol etme vb. özelliklerini devreye sokan ve Facebook uygulamasını daha da şenlendiren şirket, Şehir Rehberleri adını verdiği yeni özelliğini denemeye aldığını açıkladı. Yeni özellikle birlikte Facebook uygulaması, size şehir listesi yapacak, arkadaşlarınızın bulunduğu şehirleri gösterecek. Bu şehirlerde yapılabilecek ve gidilecek yerlerin listesini hazırlayacak.

Bu özelliğe tıkladığınızda, karşınıza şehirler çıkacak. Bu şehirlerin hemen altında, burada bulunan arkadaşlarınız küçük yuvarlaklar şeklinde görünecek. Her birine hafifçe dokunduğunuzda, oteller, restoranlar, ilgi çekici yerler ve diğer işletmeler gibi oldugu yerlerin bir listesi görünecek. Bu veriler için Facebook çalışanları tek tek belirlemeler yapmak yerine, burada bulunan insanların eğilimlerine göre otomatik bir önerme listesi oluşturulacak.

Facebook çok uzun süre önce kullanıcılarının nerede olduklarını belirterek, durum güncellemeleri yapmalarına izin vermişti. Fakat o güncellemeden sonra, bu verileri hem Foursquare ile yarışacak hem de kullanıcılarına yeni deneyimler sunacak, somut bir noktaya yölendirmemişti. Şehir Rehberleri özelliğiyle birlikte uzun süredir toplanan bu veriler, sonunda gerçekten kullanılabilir bir bölme olarak karşımıza çıkmış olacak.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Şehir Rehberleri sekmesinde, o şehirde yaşayanların çok tercih ettiği yerleri gösteren "Places the Locals Go", daha önce gördüğünüz yerleri kaydetmenizi "Saved", yakın zaman sonra düzenlenecek etkinlikleri gösteren "Upcoming Events", popüler yerleri gösteren "Popular Attractions" gibi kullanışlı detaylar da sunacak. Fakat bu sekmede maalesef sadece büyük şehirler yer alacak.

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