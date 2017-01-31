Facebook, 'Şifremi Unuttum' Problemini Ortadan Kaldırmak İstiyor

Sosyal medya devi Facebook, unutulan şifreleri zahmetli olmaktan kurtarmak için yeni bir sistem geliştirmek istiyor. Bugün, GitHub kullanıcılarının şifrelerini unuttuğu takdirde hesaplarına tekrar erişmelerine yardımcı olacak hizmetini sunan şirket, insanları hesap sıfırlama derdinden de kurtarıyor.

Kayıp parolaları bulma işlemi, bazen tahmin edilebilecek düzeyde, bazen e-posta yoluyla gönderilen bir bildirimle veya kısa mesaj hizmetiyle gönderilen güvenlik sorularını cevaplamayı içerebiliyor. Durumu kötüye çevrecek olursak, birisinin bir e-posta hesabınıza erişiminin olması, genellikle kullanılan bu yöntemin işe yaramamasını, hatta hesaplarınızın ele geçirilmesini sağlayabilir. Facebook, işte bu tip sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook Güvenlik Mühendisi Brad Hill, "Bir e-posta adresiyle veya telefon numarasıyla ilişkili olup olmadıklarına bakılmaksızın, daha iyi bir çözüme ihtiyacımız var. Bu işlemin kolay, güvenli ve gizliliğe önem veren bir sistemi olması gerekiyor" diyerek yeni sistemin ayrıntılarını açıkladı.

Facebook'un yeni çözümü, geçerli iki adımlı doğrulama yöntemlerinin işleyişine benzer şekilde, şifrenizi unuttuğunuzda Facebook üzerinden yeniden kimlik doğrulaması yapabilen GitHub'da bir "kurtarma ikonu" oluşturmayı içeriyor. Bu daha sonra, kullanıcıların hesaplarını güvenli bir şekilde yeniden yapılandırabilmesini sağlayan bir imza ile GitHub'a iletiliyor.

Kurtarma ikonu demişken, bu işlem tamamen şifrelenmiş olacak ve ne Facebook ne de GitHub kişisel bilgileri kullanmayacak. Facebook, şimdilik bu özelliği GitHub ile test ediyor ve güvenlik topluluklarından geri bildirimler istiyor. Ayrıca, güvenlik açıklarını bulan herkese nakit ödülü vereceğini de açıkladı.

Şu anda çevirimiçi şifreler ve güvenlikle ilgili sorunlar olduğunu kabul ediyoruz. Bu durumdan en iyi şekilde faydalanacak olan platform ise Facebook olacak. Eğer amaçladığı gibi çalışıyorsa bu sistem, diğer siteler tarafından da kullanılacak ve Facebook, çevirimiçi güvenlik sayesinde insanların Facebook'a üye olmasını sağlayacaktır.

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