Facebook Sizinle İlgili Topladığı Verilerle Neler Yapabilir, Biliyor musunuz?

Sosyal medya platformlarının kullanıcıları hakkında topladıkları veriler tartışılırken, Data Selfie isimli bir Chrome eklentisi, bu konu hakkında farkındalık yaratmak için önemli bir adım attı.

Sosyal medya platformları reklamlardan çok büyük gelirler elde ediyorlar. Bu gelirleri elde etmelerinin başlıca sebebi de reklam verenlere kullanıcılarına yönelik bilgileri sunmaları. Bunun için sizin verilerinizi depolayan bu platformlar, ilgi alanlarınıza ve kullanım alışkanlıklarınıza göre reklamlar satıyolarlar dolayısıyla bu yollarla milyarlarca dolar gelir elde edebiliyorlar.

Data Selfie ismi verilen bu eklentinin amacı da Facebook'ta gezindiğiniz sırada yaptıklarınızın nasıl kaydedildiğini size görebilmek. Bunun için öncelikle eklentiyi kurmanız gerekiyor. Ardından Facebook hesabınızla bağlandıktan sonra sosyal medya kullanmaya normal olarak devam ediyorsunuz. Bu sırada Data Selfie, bir gönderi üzerinde kaç dakika durduğunuzu, hangi videoları izlediğinizi, hangi haberlere tıkladığınızı, fare imleciniz ile nerelere gittiğinizi ya da bunlara benzer şeyleri kayıt altına alıyor.

IBM Watson ve Cambridge Üniversitesinin geliştirdiği çeşitli algoritmaları kullanan geliştiriciler, kullanıcıların izni ile topladıkları bu verileri, analiz ediyorlar ve sonucunda size dair bir rapor ortaya koyuyorlar. Analist Flores Mir, "Pek çok kişi, saklayacak bir şeyleri olmadığını söylüyor ancak sosyal medya platformları sadece verdiğiniz bilgileri kaydetmiyor; eylemlerinizden çıkarımda bulunarak sizi tanımaya çalışıyor." diyor. Data Selfie de tam olarak bunu bizlere göstermeyi başarıyor. Yani siz tüm bu kullanıcı verilerinizi eklentiyle paylaştığınızda, sonunda size dair bir analizin ortaya çıktığını ve sizin kişiliğinize dair kimi çıkarımların yapıldığını görebiliyorsunuz. Tanıtım videosunda kişilerin "anlayışlılık", "dışa dönüklük" ve "açık görüşlülük" gibi kimi özelliklerinin seviyelerinin tespit edilebileceği de söyleniyor.

Asıl korkutucu olan kısmı da burada başlıyor. Sanki bir Black Mirror bölümünde yaşarmışız gibi bu sosyal medya platformları, sadece bir politikacıyı takip ettiğiniz için sizi bir ideolojik görüşe sahil etmiyor. Daha karmaşık algoritmalar kullanarak, belki de sizin konuşmalarınızı da takip ederek, sizin bir profilinizi çıkartıyor ve size ona göre reklam göstermeye ve daha başka şeyler yapmaya başlıyor...

İndir620 KB Data Selfie Chrome İçin Kullanım İstatistiği Eklentisi

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