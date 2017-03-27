Facebook, Twitter ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor

Sosyal medya hesaplarımızda ne kadar fazla başkasını ilgilendirmeyen bilgi paylaşıyoruz, ancak bu bilgileri paylaşarak sınıf atlamıyor, başımızı olmadık dertlere sokabiliyoruz. Büyük sosyal platformlar, bu durumdan daha fazla musdarip olmamamız için bazı önlemler alıyorlar.

Özellikle "stalker" adı verilen sosyal medya tacizcileri peşimizden ayrılmıyor, her hareketimizden haberdar oluyorlar. Sadece o da değil konum bilgilerimizi paylaşıyor olmak bile tak başına bir dert. Tatilde rahatsız edilebildiğimiz gibi, evlerin güvenliğini de tehlikeye atmış olabiliyoruz. Bu konuda kullanıcıların rahatsızlıkları arttıkça sosyal medya platformları çareler düşündüler, sonunda Facebook, Twitter, Instagram, Google Location gibi platformlar bu gereksiz ve "çok fazla bilgiyi" kullanıcıların seçimlerine bırakmaya karar verdiler. Google Location özellikle cep telefonlarının sosyal medya uygulamalarıyla yer bildirimleri paylaşabiliyor olmalarını kullanıcıların onayına sunacak. Aynı durum Facebook, Twitter, Instagram için de söz konusu olacak. Yer bildirimleri artık kullanıcıların izni olmadan Google Location 'da yayınlanmayacak.

Aslında bu pek çok sıkıntıyı aşabilecek bir durum olarak görünse de "Otokontrollü davranabilecek miyiz?" sorusu hap baki kalıyor.

Aşağıdaki şirin rap tonlarındaki animasyon "düşünmeden" lokasyon paylaşmamamız gerektiğini işaret ediyor.