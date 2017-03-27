?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaFacebook, Twitter Ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor

Facebook, Twitter ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor

Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor

Sosyal medya hesaplarımızda ne kadar fazla başkasını ilgilendirmeyen bilgi paylaşıyoruz, ancak bu bilgileri paylaşarak sınıf atlamıyor, başımızı olmadık dertlere sokabiliyoruz. Büyük sosyal platformlar, bu durumdan daha fazla musdarip olmamamız için bazı önlemler alıyorlar.

Özellikle "stalker" adı verilen sosyal medya tacizcileri peşimizden ayrılmıyor, her hareketimizden haberdar oluyorlar. Sadece o da değil konum bilgilerimizi paylaşıyor olmak bile tak başına bir dert. Tatilde rahatsız edilebildiğimiz gibi, evlerin güvenliğini de tehlikeye atmış olabiliyoruz. Bu konuda kullanıcıların rahatsızlıkları arttıkça sosyal medya platformları çareler düşündüler, sonunda Facebook, Twitter, Instagram, Google Location gibi platformlar bu gereksiz ve "çok fazla bilgiyi" kullanıcıların seçimlerine bırakmaya karar verdiler. Google Location özellikle cep telefonlarının sosyal medya uygulamalarıyla yer bildirimleri paylaşabiliyor olmalarını kullanıcıların onayına sunacak. Aynı durum Facebook, Twitter, Instagram için de söz konusu olacak. Yer bildirimleri artık kullanıcıların izni olmadan Google Location 'da yayınlanmayacak.

Aslında bu pek çok sıkıntıyı aşabilecek bir durum olarak görünse de "Otokontrollü davranabilecek miyiz?" sorusu hap baki kalıyor.

Aşağıdaki şirin rap tonlarındaki animasyon "düşünmeden" lokasyon paylaşmamamız gerektiğini işaret ediyor.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması

İndir821 KB
TweetDeck Android
TweetDeck Android Android İçin Twitter ve Facebook Uygulaması

İndir1.8 MB
TweetDeck iOS
TweetDeck iOS iPhone ve iPad İçin Twitter Yönetimi Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 27.03.2017

Facebook, Twitter ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek Google Play güncellenerek bünyesine yeni bir bölüm daha ekledi. Bu yeni bölüm ile birlikle Google Play Uygulama Mağazası her hafta bir adet ücretsiz…
StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor StarCraft: Remastered Yaz Aylarında GeliyorStarcraft sever miydiniz? "Gerçek Zamanlı Strateji" hastası olan herkesin ilk göz ağrısı olan oyun StarCraft'ın yeninden piyasaya sürüleceği… Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyorAlternatif sosyal medya uygulamalarının gölgesinde kalmaktan kurtulamayan Twitter, abone sayısını ve gelirini artıramayınca ücretli olma seçeneğine…
Gençlik Aşısı İnsanlara Uygulanacak! BlackBerry'den Meraklı Gözlere Çözüm Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ