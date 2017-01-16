Facebook, Twitter ve Instagram’dan Başlayarak Bilişim Altyapımız Millileşiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye'nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın bu girişimle ilgili olarak ilk yapmayı planladığı şey Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini ülkemizde depolamak ve vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getirmek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bilişim altyapısını millileştirebilmek için özellikle Türkiye’deki verilerin yurt dışına çıkmasını önlemek gerektiğini söyledi. Bunun için yerli veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracaklarını belirtti.

Yerli veri merkezlerinin kurulması ve adedinin artırılmasıyla, maliyetlerin düşeceği ve uluslararası sosyal medya organizasyonları tarafından yurt dışında depolanan ve bu sitelere üye olan tüm vatandaşların verilerinin ülkede güven altında olacağı ifade edildi. Bakan Arslan, "Bu sayede, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verilerini de ülkemizde depolayarak, vatandaşlarımızın bilgilerini daha güvenli hale getireceğiz. Türk insanının kişisel eğilimlerini içeren verilerin yurt dışında dolaşmasının da önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

Yeni iş fırsatları açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, söz konusu merkezlerin çoğaltılması durumunda, bu sektöre büyük bir istihdam da sağlanacağına dikkat çekti. Arslan, "Veri merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, siber güvenlik açısından da gerekli. Siber saldırılara her zaman hazırlıklı olmak, gelişen yazılım teknolojilerine göre sürekli kendimizi yenilemek ve güncellemek zorundayız. Bu noktada bilişim altyapımızın millileştirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Kullanıcı bilgilerine daha kolay ulaşılacak

Yalnız bu durumda hükümetin kolluk kuvvetlerine yeni devrettiği pek çok yetki sayesinde, kullanıcı bilgilerine daha hızlı ulaşabilecek. Her türlü takip ve tevkif daha kolaylaşacak.

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