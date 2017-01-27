Facebook, USB ve NFC ile Girişleri Destekleyen Güvenlik Hizmetini Başlattı

Facebook, çevirimiçi gizlilikten özellikle endişe duyan kullancılar için mükemmel bir hizmeti daha başlattı. Facebook Security sayfasından yapılan yeni bir duyuruya göre, sosyal ağ artık kullanıcıların bir cihazın USB portu kullanıldığı takdirde Güvenlik Anahtarı ile yapılan girişleri destekliyor. Donanım güvenliği seçeneği ile Facebook, iki adımlı kimlik doğrulamasından elde edilen güvenliği iki katına çıkarıyor.

USB veya NFC aracılığıyla giriş yapmak için bir Universal 2nd Factor (U2F) kullanmaya olanak sağlayan Facebook, bir USB güvenlik anahtarı olan kullanıcıları Facebook hesabını korumaya davet ediyor. İki adımlı kimlik doğrulamasını yetersiz bulan kullanıcılar için getirilen bu özellik, bilgisayar korsanlarının kendilerine erişmemesini isteyenleri donanım güvenlik anahtarları sayesinde koruyabiliyor.

Facebook, güvenlik anahtarlarının ekstra güvenlik avantajlarına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda, hızlı bir şekilde sosyal ağa giriş yapmanıza olanak sağlıyor ve şuan için Chrome veya Opera'nın en yeni sürümlerini destekliyor. Android kullanıcılarına gelince, cihazınızın NFC özelliği varsa, hem Google Authenticator hem de Chrome üzerinden mobil web sitesinde oturum açabilirsiniz.

Peki siz Facebook'un bu yeni güvenlik önlemini nasıl buldunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz?

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