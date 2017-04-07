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Facebook Üzerinde Paylaşılan 5 Videodan 1'i Canlı Yayınlanıyor

Facebook Üzerinde Paylaşılan 5 Videodan 1'i Canlı Yayınlanıyor

Facebook canlı yayın özelliği oldukça popüler olmaya başladı, bunu sosyal medya devinin son raporundan da anlayabiliyoruz.

22 Mart tarihinde canlı yayın yapma ve paylaşma özelliğini masaüstü kullanıcılarına da açan Facebook üzerinde inanılmaz sayıda video paylaşılıyor. Canlı yayın yapabilme özelliğinin masaüstü kullanıcılarına açılmış olması da bu paylaşımları şaha kaldırdı. Ancak bildiğiniz gibi, Facebook canlı yayın özelliğini bilgisayarınızda kullanabilmeniz için bir web kamerasına ya da dizüstü bilgisayarına bütünleşmiş bir dahili kameraya sahip olmak gerekiyor.

Bu özelliğin PC'ler üzerinde kullanılmaya başlanmasıyla berber Facebook üzerinde paylaşılan her 5 videodan 1'inin canlı yayın olduğu bildirildi. Facebook Video Departmanı sorumlularına göre, bu durum canlı yayınlara eklenebilen ekstra özellikler beraber daha ilgi çekiyor ve hızla artıyor.

Uzun soluklu bir yatırım olarak Facebook canlı yayınlarının geleceği "çok parlak" olarak değerlendiriliyor. Özellikle oyun oynayanların bu özelliği PC üzerinden kullanarak Facebook ile ortak bir gelir modeli yaratabilecekleri düşünülüyor.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

Bilgisayarda Facebook Oyun Canlı Yayını Nasıl Yapılır

Facebook Messenger'a 'Canlı Konum' Özelliği Geldi

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Yazar: - 07.04.2017

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