Facebook Üzerinde Paylaşılan 5 Videodan 1'i Canlı Yayınlanıyor

Facebook canlı yayın özelliği oldukça popüler olmaya başladı, bunu sosyal medya devinin son raporundan da anlayabiliyoruz.

22 Mart tarihinde canlı yayın yapma ve paylaşma özelliğini masaüstü kullanıcılarına da açan Facebook üzerinde inanılmaz sayıda video paylaşılıyor. Canlı yayın yapabilme özelliğinin masaüstü kullanıcılarına açılmış olması da bu paylaşımları şaha kaldırdı. Ancak bildiğiniz gibi, Facebook canlı yayın özelliğini bilgisayarınızda kullanabilmeniz için bir web kamerasına ya da dizüstü bilgisayarına bütünleşmiş bir dahili kameraya sahip olmak gerekiyor.

Bu özelliğin PC'ler üzerinde kullanılmaya başlanmasıyla berber Facebook üzerinde paylaşılan her 5 videodan 1'inin canlı yayın olduğu bildirildi. Facebook Video Departmanı sorumlularına göre, bu durum canlı yayınlara eklenebilen ekstra özellikler beraber daha ilgi çekiyor ve hızla artıyor.

Uzun soluklu bir yatırım olarak Facebook canlı yayınlarının geleceği "çok parlak" olarak değerlendiriliyor. Özellikle oyun oynayanların bu özelliği PC üzerinden kullanarak Facebook ile ortak bir gelir modeli yaratabilecekleri düşünülüyor.

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